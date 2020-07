Česko má koupit za miliardy počítače nemajetným žákům, plán však neexistuje

Doprovodné usnesení pochází od komunistického poslance Jiřího Dolejše. Ten podle dokumentu „žádá vládu o zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“.

Jedná se o doprovodné usnesení – tedy o žádost adresovanou vládě.Ta by usnesení ovšem měla respektovat, i když jí za nesplnění požadavku hrozí „jen“ nevyslovení důvěry vládě a kritika ze strany médií. Požadavek navíc vzešel ze strany, bez které by menšinová vláda nevznikla.

Ve středu Sněmovna rozpočet schválila a náklady na počítače mají být obrovské. Dohromady s technikou by měly činit přes dvě miliardy korun – 800 milionů na techniku pro žáky a k tomu 1,5 miliardy pro vybavení učitelských sborů.

Otázkou však je, jak by měl v takovém šibeničním termínu vypadat tendr na dodavatele. Musí se například rozhodnout, kdo zaškolí rodiče i děti v práci s počítačem, protože schopnosti s ním pracovat nejsou samozřejmostí. Je třeba také vyjasnit, jak to bude s vlastnictvím počítačů a servisem. K online výuce je navíc potřeba zajistit připojení k internetu, což stojí další peníze.

„Skoro všechny tyto otázky jsme probírali na podvýboru pro regionální školství, kde padlo i několik návrhů, jak to lze realizovat. Takže cesty jsou. Nyní se čeká, zda se návrh schválí a poté se toho musí chopit ministerstvo. Ale předjednané to je a je to realizovatelné, i když bude plno věcí třeba dořešit,“ vysvětluje pirátský poslanec Lukáš Bartoň, který byl spoluautorem návrhu.

Vyřešíme to přes léto

Podle Bartoně navíc tendr s největší pravděpodobností nebude, protože pokud by se nákup řídil centrálně, nebylo by jej možné v požadovaném termínu realizovat. Záměr by se patrně dal naplnit tak, že vybavení pořídí školy a jejich zřizovatelé. Technika by se stala majetkem školy, která by se starala o její servis.

Podle ministerstva školství jsou podobné otázky předčasné, resort nyní připravuje distanční vzdělávání koncepčně. Jak bude vypadat, zatím není jasné.



„Můžeme jen uvést, že bychom rádi začátkem druhého pololetí příštího školního roku spustili na základních školách pokusné ověřování kombinované výuky, tedy prezenční a distanční. Otázkou konkrétního režimu pro školy se budeme zabývat v průběhu léta,“ říká mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle ministerstva návrat žáků do škol ukázal, že je prezenční výuka s učitelem jako průvodcem nenahraditelná. Nicméně dálková výuka má podle resortu řadu pozitivních aspektů a může být vhodná jako součást či doplněk moderního vzdělávání. Přínosné je například zapojení technologií nebo rozvoj schopnosti žáků vzdělávat se samostatně.

Levnější řešení existuje, říká kritik návrhu

Vysoká částka za nové počítače bez většího upřesnění, kde a za jakých podmínek by se mohly nakoupit, se nelíbí Robertovi Novotnému, který je zakládajícím partnerem projektu Počítače dětem. Podle Novotného poslanci nezvážili alternativní řešení.

„Kdyby se teoreticky pořídilo avizované množství 190 tisíc počítačů, podle naší dosavadní praxe lze všechno zajistit za 15 procent ze zamýšlené částky. Ta však může být ještě nižší, protože nejspíš nebude ani tolik počítačů potřeba. Podle našich průzkumů, kdy data máme přímo z našich dotazníků ze škol, je třeba pro potřebné rodiny zajistit výrazně méně počítačů, a to asi 50 tisíc kusů,“ vypočítává Novotný. Dodává, že školy nebudou ani další počítače umět využít, hlavně z personálních důvodů.

Techniku je totiž potřeba nakupovat postupně. Zároveň je třeba myslet na to, že ji ve školách musí někdo obsluhovat a starat se o ni. Vyčleněný zaměstnanec by současně mohl zaškolovat rodiny, kterým stát počítač poskytne.

Ve výsledku by tak podle Novotného šlo v řádu desítek, maximálně stovek milionů korun počítače zajistit potřebným rodinám přes již funkční a praxí prověřené řešení, které je založené na získávání použitých počítačů a jejich instalaci v potřebných rodinách za pomoci dobrovolníků.

„Stát tak ušetří dvě miliardy korun, podpoří se aktivity stovek dobrovolníků, vytvoří nemalé množství pracovních míst. A také se podpoří ekologické řešení založené na druhotném použití vyřazené techniky, která by se jinak likvidovala. Taková technika není vhodná na hraní počítačových her, ale pro potřebu výukových programů je víc než dostatečná,“ dodává Novotný.