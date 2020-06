Poslanci projednají rozpočet se schodkem 500 miliard. Budou navrhovat změny

Piráti podle poslance Mikuláše Ferjenčíka navrhnou ještě snížit schodek o 10 až 30 miliard, ale vzhledem k dohodě vládních stran a komunistů, kteří kabinet Andreje Babiše tolerují na podpoře rozpočtu, nemá jejich návrh velkou šanci na úspěch.

Přijetí rozpočtu se schodkem 500 miliard korun podpořila jak Sněmovna v prvním čtení, tak rozpočtový výbor, kde spolu s vládními stranami hlasovali zástupci KSČM.

Rozpočtový výbor podpořil jedinou úpravu, kterou navrhl premiér Andrej Babiš. Snižuje navržený objem vládní rozpočtové rezervy o sto miliard korun a peníze z ní převádí do výdajů některých rozpočtových kapitol.

KSČM si jako jednu z podmínek k rozpočtu dala usnesení k rozpočtu, v němž žádá vládu, aby do 30. září zpracovala koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027. „Je to termín poměrně šibeniční, ale je to věc, kterou nemohu nepodpořit,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda má také zajistit prostředky v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé ve školách schopni v případě dalšího omezení provozu zajistit online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a aby bylo možné zprostředkovat potřebné vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky. Pro to byli v rozpočtovém výboru vedle ANO, ČSSD a KSČM i Piráti a hnutí STAN.

Piráti podle Ferjenčíka navrhnou usnesení, které vládu zaváže, aby se připravila na plošné testování, tak aby v případě, že se zhorší epidemiologická situace bylo možné rozjet plošné testování až 30 tisíc testů denně na covid-19, aby mohlo jít Česko cestou Jižní Koreje.

Nynější předloha zvyšuje letošní schodek rozpočtu už potřetí. Původně činil 40 miliard korun, poté se zvýšil na 200 a později na 300 miliard korun. Zvýšení schodku na půl bilionu korun má být podle Schillerové už poslední.