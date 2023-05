Startuje veletrh IDET. Veřejnost uvidí i nový tank ve výzbroji české armády

Bezpečnostní veletrh IDET Co: Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Součástí jsou i dva doprovodné Pyros a ISET, jež se týkají požární techniky a civilní bezpečnosti. Kdy: Od středy do pátku od 9 do 17 hodin, v pátek do 16 hodin. V sobotu se koná Den bezpečnosti. Kde: Na brněnském výstavišti. Za kolik: 350 Kč (na místě). Zajímavost: Kvůli bezpečnostním pravidlům je věkově omezený vstup na první dva dny, kdy mohou na výstaviště jen starší 16 let.