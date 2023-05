Česká armáda oslaví třicetiny. IDET láká na Leoparda, Moranu nebo Ditu

Na tomto veletrhu se již tradičně prezentují nejenom Armáda ČR, ale i významné společnosti českého i zahraničního obranného průmyslu. Prostřednictvím souběžně pořádaných veletrhů PYROS a ISET se také představují jednotlivé složky integrovaného záchranného systému.

Třicet let na jednom místě

Ministerstvo obrany a Armáda ČR se letos představí s expozicí, která je tematicky zaměřena na třicáté výročí založení armády. Návštěvníci uvidí rozdíl mezi starší a novou technikou i vybavením, což jim umožní získat lepší představu o tom, jak se armáda za posledních 30 let změnila.

Od protichemického vozidla BRDM-2, které bylo používáno během války v Perském zálivu, po jeho moderního nástupce IVECO LOV CBRN. Zájemci spatří také protiletadlové komplety STRELA S2-M a moderní RBS-70 NG, stávající velitelsko-štábní vozidlo R-5M Bečva na podvozku BVP-1 a oproti němu nové kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní TITUS.

Armáda v rámci své expozice představí také vrtulníky Mi 171Š a modernizovaný Mi 171ŠM.Součástí veletrhu bude i přelet armádní letecké techniky v podobě vrtulníků Mi 171 a Mi 24/35 a letadel Gripen, Airbus a CASA.

Ostře sledovaný přírůstek

Na venkovní expozici se představí jeden z nejnovějších a nejvíce sledovaných přírůstků v rámci české armádní techniky, a to hlavní bojový tank Leopard 2A4, který zde bude umístěn hned vedle tanku T-72 M1. Z nových akvizic budou na venkovní ploše k vidění také mobilní rušič STARKOM na podvozku Tatra či 3D radiolokátor MADR.

Technologický pokrok bude ukázán také v expozici ručních zbraní, kde budou vedle sebe vystaveny nejnovější modely útočných pušek BREN II, včetně příslušenství, a původní československá SA vz. 58. Součástí vnitřní expozice budou také vitríny ukazující vývoj uniforem a výstrojních doplňků české armády za posledních 30 let.

„Celkově tam budeme mít přibližně 70 exponátů. Ono se to těžko počítá, protože například ruční zbraně počítáme jako jeden exponát, a přitom jich tam bude třeba deset,“ upřesnil zástupce ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany plk. Jan Susekár.

Ministerstvo obrany představí expozici k 30. výročí založení Armády ČR.

Největší expozicí na IDETu zaujmou firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, které jsou tradičními vystavovateli na veletrhu IDET. Zájemci ji najdou v pavilonu P a na venkovní ploše u haly. Své výrobky, služby a technologické novinky vedle Tatra Trucks představí také společnosti Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army, Retia, Eldis, MSM Group, Karbox, Excalibur International a Česká letecká servisní.

Tatra Trucks letos na IDET přiveze novinku v podobě kontejnerového nakladače na podvozku Tatra Phoenix s pancéřovanou kabinou. V rámci souběžně se konajícího veletrhu PYROS 2023 pak Tatra ve světové premiéře odhalí novou generaci modelové řady Tatra Force.

Další kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle představí pancéřované vozidlo TITUS ve verzi MKPP určené pro českou armádu. Společnost Excalibur Army vystaví řadu svých vojenských vozidel. Na stánku CSG budou k vidění například samohybné houfnice Morana a Dita, dále pak nové vyprošťovací a odsunové vozidlo TREVA-30, obrněná vozidla Patriot 4x4, Pandur II 8x8 nebo lehký komplet protivzdušné obrany MR-2 Viktor. Firma Retia poprvé představí nové protidronové řešení ReCas s 3D radarem ReGuard.

Ukázky vojenské, hasičské a bezpečnostní techniky budou probíhat po oba dny.

Tuzemskou premiérou upraveného modelu Toyota Hilux Chamois se uvede na letošním veletrhu IDET společnost GLOMEX Military Supplies. Představí speciální vojenské automobily, nejpokročilejší systémy nočního vidění nebo vybavení pro výsadkáře a příslušníky speciálních sil.

Rekordní počet vystavovatelů

Letošního ročníku se účastní rekordní počet vystavovatelů, což odráží současnou bezpečností situaci v Evropě i ve světě. Ředitel veletrhu IDET Michalis Busios uvedl, že o letošní ročník je enormní zájem nejen ze strany vystavovatelů, ale také ze strany delegací, které se na veletrhu objeví. „Výstavní plocha byla dlouho dopředu vyprodána, a na návštěvníky tak čeká kompletní přehlídka technologií z obranného a bezpečnostního průmyslu,“ pochlubil se Busios.

Celkem se letošních bezpečnostních veletrhů účastní 551 firem z 29 zemí. Současně se ohlásilo 31 delegací z celého světa a jejich počet ještě vzroste. Návštěvníci proto mohou v expozicích potkat delegace z Argentiny, Brazílie, Bulharska, Egypta, Ghany, Izraele, Mexika, Nigérie, Pákistánu či Velké Británie a dalších zemí.

Svou nabídku budou prezentovat například Agados, Aselsan, BAE Systems, Croy, Czechoslovak Group, Česká zbrojovka, e.sigma, Elbit Systems, EVPÚ Defence, IAI (Israel Aerospace Industries), Lockheed Martin, L.P.P. holding, Nexter Systems, OMNIPOL, PRAGA-Export, Saab Technologies, Holding SKUPINA, STV GROUP nebo SVOS.

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s ním úzce spojena, jsou tradičními vystavovateli na veletrhu IDET.

Chybět nebudou ani státní podniky LOM PRAHA, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav a VOP CZ. Veletrh nabídne také silnou účast německých firem. Představí se BDSV, Diehl Defence, Eurospike, Fischer Panda, Glenair, Karodur-Wirkteller, Krauss-Maffei Wegmann, Mehler Vario System, Nachtsichttechnik Jahnke, Nicomatic, Northrop Grumman LITEF a Sepson. Další vystavovatelé jsou například z Francie, Indie, Itálie, Izraele, Japonska, Polska, Rakouska, Spojených států amerických, Švédska, Turecka, Ukrajiny nebo Velké Británie.

Mezi zajímavá místa pro dynamické ukázky bude určitě patřit IDET ARENA. Součástí veletrhu bude také odborný program, obsahující mimo jiné dvě významné konference – International Conference on Military Technology a International Conference Defence & Strategy.

Ředitel veletrhu IDET Michalis Busios představil další zajímavosti letošního IDETu: „Mimo zastoupení velmi zajímavých firem bych zmínil téma Start-up Innovation Zone, což je vlastně přehlídka šesti inovativních startupů, které přináší opravdu unikátní řešení – Například vlastní raketový motor, který by měl být dodáván do Evropské kosmické agentury. Dalším tématem jsou třeba aditivní technologie, což je zjednodušeně řečeno 3D tisk, který se čím dál více promítá do zbrojního průmyslu. A další zajímavé téma, které reaguje na situaci na Ukrajině, je protidronová ochrana.“

Tradičním partnerem veletrhu IDET je Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, díky které bude na letošním veletrhu již podruhé vystavovat řada začínajících a inovativních českých firem, a to v rámci AOBP Start-up Innovation Pavilion. Letos to bude šest start-upů. Svá řešení představí A4 Conti, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (TECH4LIFE Hub), ATHEX Technology, Grant Detection, OteSpace a SPACEKNOW.

Šance pro firmy i pro studenty

Prezident AOBP Jiří Hynek zdůraznil, jak je veletrh IDET pro český obranný průmysl důležitý: „Snažíme se posílit roli obranného průmyslu doma, což IDET naprosto naplňuje, a hlavně pomáháme našim firmám pronikat na zahraniční trhy.“

Hynek dále vyzdvihl důležitost spolupráce s akademickým prostředím: „Spolupracujeme s vysokými školami, nakonec ČVUT, VUT Brno a Univerzita obrany jsou členové naší asociace. Probíhá i individuální spolupráce jednotlivých členských firem s vysokými školami, a to buď na nějakém vývoji, nebo v personální otázce, kdy se společnosti snaží ty nejlepší studenty dostat do svých řad. Nabízejí stipendia a spolupráci už během studia.“

Mezi zdařilé příklady takovéto spolupráce patří např. systém detekce živé osoby ve vozidle, který je výsledkem spolupráce skupiny vysokoškoláků a investora. Tento systém, podobně jako další unikátní řešení, nebude na letošním veletrhu chybět.

Jak již bylo uvedeno, souběžně s veletrhem IDET se konají také Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET, kdy se jedná o jedinečnou příležitost pro prezentaci všech složek Integrovaného záchranného systému. V pavilonu F se budou prezentovat Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR i Městská policie Brno.

Z vystavovatelských firem nebude chybět například Tatra Trucks, THT Polička nebo Truck Servis Čáslav. Česká rodinná firma Hraspo ve spolupráci se společností MEIKO pak bude na veletrhu PYROS prezentovat revoluční technologii TopClean M pro spolehlivé čištění a dezinfekci techniky ochrany dýchacích cest.