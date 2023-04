Znovuzrozené Tatře je deset let a je zas česká. Měla na kahánku

Záchrana přišla na poslední chvíli. Předehrou k tomu byla exekuční dražba, která se odehrála 15. 3. na exekučním úřadu v Chebu. Do ní se společnost Tatra a. s. dostala díky rozhodnutí o exekuci, kterou vyhlásil okresní soud v Novém Jičíně kvůli neschopnosti automobilky splácet své závazky. Dražbu vyhrála společnost Truck Development a.s., která byla později přejmenována na Tatra Trucks a. s. Vítězná nabídka byla ve výši 176 milionů Kč.

Ve společnosti Tatra Trucks se spojili dva akcionáři, významné české podnikatelské rodiny: Strnadovi se svým holdingem Czechoslovak Group (CSG) a Materovi s holdingem Promet Group. Podíl CSG je 65 procent a podíl Promet Group 35 procent.

„Toto partnerství trvá již deset let a přineslo nejstarší české automobilce nebývalý rozkvět. Novým vlastníkům se podařilo rychle dostat automobilku do zisku,“ komentuje Andrej Čírtek, tiskový mluvčí automobilky. „Od března 2013 do listopadu 2014, kdy se počítalo první účetní období pod novými vlastníky, měla Tatra Trucks zisk před zdaněním 435 milionů Kč při tržbách 5,5 miliardy Kč.“

Všechna úskalí však Tatra přežila, a navíc ani v těch nejtěžších dobách se v nejstarší české automobilce nezastavil vývoj nových vozů a technologických skupin včetně motorů.

„Nejprve bylo nutné získat důvěru obchodních partnerů, zajistit finance pro běžný chod továrny a výrobu, stabilizovat její řízení a zlepšit komunikaci uvnitř firmy i navenek. Nové vedení připravilo strategii rozvoje Tatry a díky velkému úsilí získalo zpět důvěru bank, pojišťoven, subdodavatelů i obchodních partnerů. To bylo zásadní pro obnovení výroby, získání prostředků pro provoz a zvýšení efektivity hospodaření i procesů ve fungování firmy,“ popisuje Čírtek.

V dubnu 2022 Tatra oznámila, že pod českými vlastníky vyrobila již 10 tisíc automobilů. Od té doby už další tisícovku přidala. Za rok 2022 Tatra vyrobila a prodala celkem 1326 automobilů a utržila 7,12 miliardy Kč. „Pro srovnání: v roce 2012, posledním, kdy byla pod kontrolou zahraničních akcionářů prostřednictvím společnosti Tatra a. s., vyrobila kolem 400 vozidel,“ uvádí Čírtek.

„Tatra Trucks představuje vlajkovou loď CSG a její divize automotive. Její unikátní podvozky přinášejí synergické efekty pro další společnosti naší skupiny: slouží například k výrobě pozemní techniky v našich firmách Excalibur Army a TDV,“ komentuje David Chour, místopředseda představenstva CSG.

„Díky tomu, že se nám daří Tatru rozvíjet, prosperuje nejen řada dodavatelských společností, ale také lokální komunity, které se snažíme dlouhodobě podporovat,“ dopl%nuje Denisa Materová, členka představenstva Promet Group, pro kterou je Tatra Trucks například vedle výroby vagonů nebo strojírenství jedním z hlavních pilířů skupiny.

Plán Tatry pro rok 2023 je vyrobit a prodat 1700 vozidel a postupně zvýšit výrobní kapacitu až na 2500 vozidel. „V současné době je totiž Tatra v situaci, kdy výroba nestačí celosvětové poptávce,“ dodává Andrej Čírtek.

3/2013

–11/2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tržby mil. Kč 5 500 3 724 4 705 5 704 3 801 5 882 5 505 5 313 EBITDA mil. Kč 435 446 547 646 -69 364 485 385

Cesta k úspěchu

K růstu automobilky podle Čírtka přispěly tři inovace. V roce 2014 Tatra připravila díky spolupráci s firmou DAF nový vůz Tatra Phoenix s motory ve specifikaci Euro 6, který se do prodeje dostal na začátku roku 2015. „Tatra tak mohla nabídnout zákazníkům na domácím i nejvyspělejších západních trzích těžký nákladní automobil splňující nejpřísnější emisní limity poskytující zároveň i vysoké výkony při příznivé ekonomice provozu. Zároveň splňoval i náročné požadavky na bezpečnost a komfort pro řidiče. Tatra se díky tomuto vozu stala v mnoha segmentech civilního trhu rovnocenným konkurentem zavedeným a renomovaným značkám,“ komentuje mluvčí.

Jednou z důležitých disciplin, které se automobilka specializovaná na výrobu speciálních terénních nákladních vozů věnuje, je vývoj a výroba armádních speciálů. „Výroba kabin modelové řady Tatra Force v roce 2016 prošla významnou modernizací. Začaly se používat nové výrobní technologie, které přinesly především nižší hmotnost kabin a lepší antikorozní charakteristiky,“ komentuje Andrej Čírtek. Původní koncepce byla nahrazena vlepováním plochých hliníkových dílů do základní svařované konstrukce kabiny z ocelových profilů. Novinkou bylo také rozšíření nabídky o prodlouženou čtyřdveřovou variantu, která doplnila standardní dvoudveřové provedení. Tatra navíc začala nabízet i pancéřované kabiny v krátkém a dlouhém provedení.

Tatra Force je klíčovým typem v nabídce Tatry pro civilní i obranný sektor. „V roce 2022 se naplno rozběhl vývoj nové generace této modelové řady, která bude představena v letošním roce. Dostane novou kabinu v krátkém i dlouhém provedení, jež přinese zásadní změny v interiéru, v ergonomii ovládání i výbavě. Nová Tatra Force bude znamenat výrazný pokrok v oblasti elektronického vybavení, bezpečnosti i komfortu pro osádku.“ Tatra do této platformy zabuduje i alternativní pohonné systémy, včetně palivových článků či hybridních ústrojí.

Na začátku roku 2021 Tatra společně s firmou DAF a podnikem Tatra Defence Vehicle uspěla ve výběrovém řízení na bezmála 900 logistických nákladních automobilů pro belgickou armádu. „Pro Tatru to byla vůbec první takto rozsáhlá zakázka v západní Evropě, tedy na velmi konkurenčním trhu, kde uspěla v přímé konfrontaci s renomovanými a zavedenými výrobci,“ popisuje mluvčí firmy. „V roce 2021 Tatra uspěla také v Německu, když získala ve výběrovém řízení smlouvu na dodávku 77 hasičských speciálů pro německý Bundeswehr. Navázala tak na zakázku na bezmála 50 hasičských speciálů pro spolkovou zemi Braniborsko z předešlého roku.

„V roce 2022 Tatra prokázala svou flexibilitu ve vztahu k české armádě. Na konci srpna a začátkem září ministerstvo obrany objednalo 209 logistických tatrovek v provedení 6×6 a 80 hákových nakladačů na podvozcích Tatra 8x8 prostřednictvím urgentního způsobu zadání v souvislosti se zhoršenou bezpečností situací. Tatra v souladu s podmínkami smluv dokázala už do konce roku 2022 dodat přes dvě stovky z objednaných vozů,“ uvádí Andrej Čírtek.

K významným počinům kopřivnické automobilky patří vybudování nového Muzea nákladních automobilů Tatra. Muzeum, ve kterém je k vidění na osm desítek užitkových a nákladních automobilů Tatra. To bylo slavnostně otevřeno 16. listopadu 2021 a stojí na místě bývalé slévárny.

Pro Tatru jsou velmi důležité domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.

Agáta a Tatraktor

Velmi důležitým projektem pro budoucnost firmy, uskutečněným záhy po převzetí Tatry novými vlastníky, byl projekt interně označovaný jako Agáta. Jeho základem byla strategická smlouva nové společnosti Tatra Trucks s Ministerstvem obrany Saúdské Arábie. Ta se týkala vybudování továrny na výrobu tatrovek v Saúdské Arábii, dále dodávek kompletních vozidel i tzv. CKD sad, náhradních dílů a rozsáhlého programu školení tamních pracovníků zaměřeného na servis vozidel a rovněž technické i manažerské asistence během počáteční fáze výroby dílů a montáže kompletních tatrovek.

V roce 2013 Tatra ještě stihla rozšířit své portfolio pro zákazníky o nově vyvinutý speciální vůz Tatra Phoenix určený pro zemědělství. Tento stroj byl pro provoz po pozemních komunikacích homologován jako traktor, odtud i neformální označení Tatraktor. Spojuje výhody nákladních automobilů pro smíšený provoz na silnicích i v terénu a zemědělských traktorů.

Rok 2014 byl prvním v rámci plánovaného tříletého období restrukturalizace. „Přinesl stabilizaci v základních parametrech fungování automobilky a znamenal také navýšení výroby i objemu prodaných vozů, konkrétně to bylo 850 kusů. Tatra Trucks také začala ve větší míře investovat do technologií, strojů a výrobního vybavení, a to i za pomoci investiční pobídky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Investice směřovaly do lakovny, montážní linky, třískového opracování komponent, dále například do nákupu nových strojů, měřicí techniky, přechodu na kataforézu atd., a to v celkové výši téměř 100 milionů korun. Byla také redukována a zefektivněna dealerská síť,“ vypočítává mluvčí automobilky Andrej Čírtek.

Velmi důležitou událostí, a to nejen pro rok 2014, se pro Tatru stalo uzavření složitě vyjednávané strategické smlouvy o spolupráci s automobilkou DAF Trucks. „Pozitivnímu posunu směrem k jejímu podepsání napomohl právě vstup nových českých vlastníků do Tatry i jejich konkrétní kroky a plány pro budoucnost. Spolupráce Tatry a DAFu přetrvává dodnes, dokonce se rozšiřuje její náplň a je velmi výhodná pro obě strany,“ komentuje Čírtek. „Díky smlouvě o spolupráci již v onom roce 2014 Tatra také mohla představit evoluci modelové řady Tatra Phoenix vyráběné od roku 2011, a to v provedení Euro 6. Technický a vývojový úsek Tatry díky komponentům od nizozemského partnera mohl připravit vůz, který splňoval tehdy nejpřísnější evropské emisní předpisy a měl potenciál prosadit se ve větší míře na náročných západních trzích.“

Z velkých zakázek, které Tatra v roce 2014 získala, Čírtek zmiňuje především objednávku od Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky na 166 hasičských speciálů s nástavbou od THT Polička. „Zajímavou, až trochu exotickou zakázku Tatra také získala premiérově v Mexiku, kam putovalo 16 tatrovek s různými nástavbami určených pro boj s povodněmi a jejich následky.“

V roce 2014 bylo také představeno nové pancéřované vojenské vozidlo TITUS na podvozku Tatra, které je výsledkem spolupráce Tatra Trucks, francouzské korporace Nexter Systems a podniku Tatra Defence Vehicle. „Česká armáda si v následujících letech objednala desítky těchto strojů, zákazníky si našlo a nachází i v jiných zemích,“ připomíná Čírtek.

V roce 2016 přišlo nové jednodušší a přehlednější označování jednotlivých modelových řad vozů, které Tatra vyrábí. Bylo to další symbolické znamení, že se Tatra mění, přičemž označení Tatra Force, Tatra Phoenix, Tatra Tactic a Tatra TerrN°1, později Terra, se používají dodnes. „Novinky technického rázu přišly v onom roce na řadu především u modelové řady Tatra Force. Ta dostala inovovanou krátkou dvoudveřovou kabinu stavěnou novými technologickými postupy, nové bylo její vnitřní vybavení a interiér a také mohla být opatřena novým stropním nástavcem pro hasičské verze. Od roku 2016 je také k dispozici její čtyřdveřové provedení pro šestičlennou osádku,“ upozorňuje mluvčí.

Pokračovaly také investice do výroby a vybavení. „Například do technického úseku Tatry putovaly finance ve výši přesahující 60 milionů korun. Významnou investicí pro montážní linku vozidel bylo vysoce sofistikované automatizované zařízení pro plnění provozních kapalin - olejových náplní, chladicích kapalin, paliva, činidla pro systém SCR a další.“

V roce 2017 Tatra oslavila 120. výročí od stavby prvního automobilu se spalovacím motorem, kterým byl známý Präsident. „V roce 2017 také přišla novinka v podobě montáže pancéřovaných kabin na podvozky přímo ve výrobních halách automobilky. Ve spolupráci s Tatra Defence Vehicle se na podvozky modelové řady Force začaly montovat pancéřované kabiny nového typu, který doplnil kabiny vyráběné v kooperaci s izraelskými partnery,“ upřesňuje Čírtek.

„Významnou modernizaci přinesl rok 2018 pro typ Tatra Phoenix Euro 6. Z technického pohledu šlo vlastně o novou generaci této modelové řady, přestože navenek změny nebyly na první pohled patrné. Na veletrhu Pyrocar 2018 si odbyl světovou premiéru vůz Tatra Terra R55 v hasičském provedení s novou prodlouženou kabinou. „Terra je poslední generací vozů vývojové linie započaté v 80. letech klasickým typem Tatra 815,“ vzpomíná Čírtek.

Rok 2018 byl jediným rokem za dekádu pod současnými českými vlastníky, kdy objem prodejů meziročně klesl oproti roku předchozímu. Tatra prodala 841 vozů, propad byl dán především výpadkem zakázek na východních trzích.

V roce 2019 Tatra na veletrhu IDEX představila novou generaci modelové řady Tatra Tactic. „Ta dostala zcela novou kabinu z dílny tatrováckých designérů, řada komponent a interiér kabiny byly sjednoceny s modelovou řadou Tatra Force,“ říká Čírtek. V roce 2019 též Tatra získala jednu z největších zakázek za poslední dekádu. „Jordánsko totiž objednalo více než tři stovky podvozků modelové řady Tatra Force. Kontrakt navazoval na jordánskou objednávku z roku 2018 na 150 podvozků, kterou Tatra plnila právě v roce 2019. Významná byla i smlouva s českým ministerstvem obrany na 71 vozů Tatra Force a Tatra Tactic pro českou armádu s výhledem na další objednávky,“ uvádí automobilka.

„Letopočet 2020 byl 170. rokem existence kopřivnické Tatry. Byl ale také poznamenán vypuknutím pandemie covidu-19. Tatra ovšem byla jednou z několika málo automobilek v Evropě, která ani na jeden den nezastavila výrobu a maximálně se snažila plnit své závazky,“ chlubí se Andrej Čírtek. „To dokázala díky své flexibilitě při sestavování výrobního plánu a schopnosti vyrábět hlavní komponenty ve vlastních výrobních kapacitách při maximální ochraně zaměstnanců.“

První rok nového desetiletí Tatře přinesl také kontrakt, který předznamenal velké obchodní úspěchy v západní Evropě. Tatra v roce 2020 společně s firmou THT Polička vyhrála výběrové řízení na dodávku 46 hasičských automobilů pro německou spolkovou zemi Braniborsko. „V daném roce také byla dokončena výstavba výrobního závodu na vozy Tatra v Saúdské Arábii, který vznikal v rámci projektu Agáta,“ dodává Čírtek.

Výročí roury

Další velkou zakázku v Německu Tatra získala i v roce 2021. Ve výběrovém řízení německého Bundeswehru na 77 speciálních lesních hasičských vozů uspěla Tatra s modelovou řadou Force v provedení 4×4 ve spolupráci s rakouským nástavbářem Rosenbauer. Ještě větší úspěch však znamenala objednávka na téměř devět stovek logistických vozidel na podvozku Tatra pro belgickou armádu. Stalo se tak na základě výběrového řízení, ve kterém Tatra uspěla ve spolupráci s firmou DAF a podnikem Tatra Defence Vehicle. DAF je hlavním kontraktorem, Tatra v současnosti zajišťuje výrobu podvozků a kompletaci vozidel, Tatra Defence Vehicle pro část vozidel vyvinula a vyrábí pancéřované kabiny,“ upřesňuje mluvčí.

V roce 2021 také z výrobního podniku postaveného v Saúdské Arábii vyjely první sériově vyrobené tatrovky pro tamní uživatele. „Tatra také oslavila společně s dealerem Offroad Trucks Australia 25 let úspěšného působení na australském trhu,“ dodává.

V dubnu roku 2022 Tatra vyrobila 10 000. vůz za dobu od jejího převzetí současnými vlastníky v roce 2013. „Výročním vozem byla Tatra Phoenix 10×10 určená pro australského zákazníka s nosností až 35 tun,“ připomíná Čírtek.

Tatra také na konci loňského léta získala dvě velké zakázky pro českou armádu. „Se zástupci ministerstva obrany byly podepsány smlouvy na dodávku 209 vozidel Tatra Force 6×6 ve valníkovém provedení a na 80 vozů Tatra Force 8×8 s jednoramennými hákovými nakladači,“ upřesňuje.

V roce 2022 Tatra splnila zakázku na 46 hasičských speciálů pro spolkovou republiku Braniborsko a na konci roku předala také první exempláře logistických vozidel pro belgickou armádu.

„Rok 2023 se nese ve znamení připravovaných novinek, které výrazně ovlivní budoucnost automobilky na další léta. V Tatře se pracuje na mnoha prototypech a nových řešeních. Testují se již prototypy nové generace modelové řady Tatra Force, která bude veřejnosti představena již v tomto roce. Na její bázi také vzniká ve spolupráci s externími partnery vozidlo s vodíkovým pohonem, které by se mělo představit na začátku podzimu,“ prozrazuje Andrej Čírtek. Probíhají také vývojové a konstrukční práce na nové generaci modelové řady Tatra Phoenix.

Automobilka také v těchto dnech slaví století představení svého nejdůležitějšího technického prvku, jež její vozy činí jedinečnými a dává jim jedinečné schopnosti v terénu. V sobotu 28. dubna 1923 byla na XV. pražském autosalonu představena malá velká Tatra 11, malá rozměry, velká významem. Slavný konstruktér Hans Ledwinka na ní aplikoval unikátní koncepci podvozku, zvanou tatrovácká roura. Atributy tatrovácké koncepce podvozku jsou centrální nosná roura a výkyvné polonápravy. A i když ji kopřivnická automobilka uvedla v život na malém osobním automobilu, mnohem větší slávu potom přinesla jejím terénním náklaďákům.