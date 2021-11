Vánoční trhy ne, farmářské ano. Likvidace malých podnikatelů, říkají stánkaři

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí měly začít v sobotu. Kvůli vládnímu nařízení, které jejich provoz od pátečních 18 hodin zakazuje, byly však zrušeny. Mezi opuštěnými stánky se tam tak v pátek jen sem tam mihl prodejce, který již stihl své zboží na náměstí navést, a nyní jej zase připravoval na odvoz.

„Co si o tom mám myslet. Nám provoz zakážou, ale nákupní centra, kde se lidi svlékají, jsou tam hodiny v uzavřeném prostoru, jsou v pohodě?“ ptá se umělecký kovář Ladislav, zatímco čistí kus výzbroje, kterou na trzích plánoval prodávat.

Pořadateli trhů již zaplatil nájem na měsíc dopředu. Jak to bude s vrácením peněz, neví. Náklady na postavení stánku jdou také za ním.

„Zkuste je, jestli hezky cinkají. Ať máte radost aspoň vy, když už ji nemáme my,“ říká kolemjdoucí paní, která se rozhodla zakoupit alespoň dva zvonečky, když viděla ruch kolem stánku.

Vládní rozhodnutí označuje za likvidaci malých podniků státem. Firma má sice e-shop, přes ten ale prý skoro nic neprodá. „I kdyby nám dali kompenzace, to zase jde z našich daní,“ říká.

I mezi stánkaři na dalších vánočních trzích v hlavním městě je nálada ponurá. Na pražském Andělu či na náměstí Míru otevřít stihli. Pátek tak pro ně je poslední příležitost utržit zpět alespoň zlomek nákladů.

„Vůbec nemám na nic náladu. Je to průšvih, už jsme s tím znovu nepočítali,“ říká žena, která prodává vánoční perníčky. „Máme i kamenný obchůdek, ale tam se toho zas tolik neprodá. Na trhy jsme napekli tolik, že to budeme muset vyhazovat,“ dodává.

Lidí je na trzích i dopoledne dost. Řada z nich se totiž rozhodla využít poslední příležitosti si je letos užít. „Každý rok jezdíme s rodinou do Drážďan. Letos je taky zrušili, tak jsme se přišly alespoň podívat sem,“ říká seniorka, která na náměstí Míru přišla spolu s kamarádkou.

Místo nás tady budou trhy farmářské

Pro řadu lidí může být zrušení trhů již druhý rok v kuse likvidační. „Propouštíme brigádníky, jinak zatím čekáme. On nám taky zatím nikdo nic oficiálně neřekl. Jen jsme to četli v médiích. Tady jde od rána šuškanda, že večer konec,“ popisuje prodavačka keramických ozdob na pražském Andělu.

Co prodavače frustruje nejvíce je fakt, že farmářské trhy pokračovat mohou. Včetně třeba těch, které každý pátek probíhají na stejném místě, jako jsou nyní vánoční stánky. „Rozumím tomu, že si tady nemůžou dělat oslavy a pít tady svařák ve čtyřiceti lidech. Ale že kovář nemůže kovat takhle venku v zimě, to teda nevím,“ doplňuje Ladislav.

Právě ti, kteří na trzích prodávají potraviny, jsou na tom nejhůře. „Tady vedle má občerstvení, ten je úplně hotovej. Nakoupil jídlo já nevím za kolik a teď co s tím. To stejné organizátor, má tady 130 tisíc klobás. Co s tím bude dělat? Hodí to někam prasatům?“ ptá se a doplňuje, že řada prodávajících si na letošní trhy vzala úvěr.

Zrušení vánočních trhů kritizoval i pražský primátor Zdeněk Hřib. „Je paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle nechat fungovat přeplněné nákupní centrum. Toto rozhodnutí ze dne na den je nehorázné vůči provozovatelům trhů i stánkařům, kteří si zboží často koupili na úvěr. Vláda musí nabídnout finanční kompenzace stánkařům,“ napsal v úterý na Twitter.

On-line supermarkety Rohlík a Košík již uvedly, že obchodníci ze zrušených vánočních trhů mohou zboží prodávat jejich prostřednictvím. Jak ale stánkaři říkají, jsou k možnosti skeptičtí. „Od rána jsem tady, zatím jsme nad tím nepřemýšleli. Ale to taky něco stojí, sbalit to, odvézt to tam...,“ odpovídá na dotaz stánkařka Pavlína, která na trzích prodává horkou čokoládu, koláčky a další sladké pečivo.