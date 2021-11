Pomoc pro malé prodejce. Rohlík nabídne zboží z vánočních trhů

„Chceme pomoci malým producentům a výrobcům! Těm může uzavření vánočních trhů výrazně snížit odbyt. Pandemická situace je vážná, ale my máme řešení. Nabízíme producentům možnost prodávat u nás,” říká PR manažerka Rohlíku Denisa Morgensteinová.

Služba není omezená ani na typy zboží ani na lokalitu. „Lidé mají možnost se do této iniciativy zapojit skrz formulář a my se s nimi spojíme a následně budeme jejich produkty nabízet na našich stránkách a rozvážet ho lidem,” uvedla Morgensteinová pro iDNES.cz.

Prodejci tak díky Rohlíku získají možnost nabízet svůj sortiment skrz platformu online supermarketu. Po zapojení se do iniciativy bude totiž jejich zboží zařazeno do běžné nabídky Rohlíku a následně se tak může dostat i k širšímu okruhu zákazníků.

Podle Morgensteinové by se ze sortimentu trhovců měly objevit dárkové předměty, ale i pokrmy či nápoje. „Je jasné, že teplý svařák či langoš určený k okamžité konzumaci doručovat nebudeme. Snažíme se ale vymyslet nějaká řešení, jak i klasické produkty, které se na vánočních trzích objevují, zařadit do naší nabídky. Pokud se spojíme s prodejcem, který bude stejně jako my mít chuť být inovativní a vynalézavý, věřím, že společně přijde na to, jak lidem poskytnout co nejvíce věcí,” říká.

„Například během druhé vlny pandemie jsme začali nabízet šokově chlazené pokrmy, které se daly jednoduše připravit doma. Věřím proto, že i teď přijdeme na nějaké nové řešení,” dodává.

Rohlík se touto iniciativou snaží pomoci prodejcům, kteří jsou postiženi současným zákazem pořádání vánočních trhů v důsledku zhoršené epidemiologické situace. „Farmářům a drobným prodejcům se snažíme pomáhat dlouhodobě a momentálně jde o reakci na nějaká současná opatření,” uzavírá Morgensteinová.

Farmářům nabízí spolupráci Košík.cz, menším výrobcům a farmářům dlouhodobě pomáhá také Scuk.cz. Naopak například Tesco podle mluvčího Václava Koukolíčka produkty prodejců, kterým vláda zrušila vánoční trhy, do své nabídky zařadit neplánuje.