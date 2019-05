Čím dál lépe: Zeman zhodnotil pátou návštěvu Číny jako nejúspěšnější

Na úvod pořadu se Miloš Zeman zmínil o demonstracích proti jmenování nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové, které probíhaly na začátku týdne. „Dokonce tam byli i dva bývalí premiéři, Sobotka a Topolánek, kteří měli příležitost tu justici změnit, nepovedlo se jim to, tak teď protestují,“ okomentovat Zeman protesty.

Na to, že by nová ministryně zeštíhlila soustavu státních zastupitelství a soudů ze čtyř stupňů na tři prezident Zeman řekl, že je potřeba vyloučit nepracující soudce. Prezident se obává, že soudců, kteří jsou nečinní, je celá řada.

„Kdyby byli nahrazeni těmi, kteří budou pracovat, pak by bylo možné soudní řízení zrychlit,“ řekl Zeman. Mezi čtyři stupně patří okresní, krajské, vrchní a nejvyšší soudy a podle Benešové jsou na malé Česko příliš. Revoluční změna by vedla ke zrušení vrchních státních zastupitelství i vrchních soudů v Praze a Olomouci.

Dosud nejúspěšnější návštěva

Dále se debata stočila k Zemanově nedávné návštěvě Číny, kterou prezident zhodnotil v pořadu kladně. „Myslím si, že z těch pěti návštěv to byla nejúspěšnější návštěva. Povedlo se totiž odblokovat nějaké zásadní problémy,“ okomentoval návštěvu.

Podle prezidenta bylo důležité jednání s čínským prezidentem o certifikaci nových letadel a jednání s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC.



Noví ministři

Zeman v úterý po návratu z Číny jmenoval tři nové ministry. Novým ministrem průmyslu a obchodu se stal Karel Havlíček, dopravu bude řídit Vladimír Kremlík a spravedlnost Marie Benešová.



„Každý resort by se měl podle mého zaměřit na určité nedostatky. U justice je to pomalost soudního řízení, u průmyslu a energetiky vypsání tendru na vybudování jaderných bloků a u dopravy by bylo skvělé kdyby už se konečně koplo do země,“ okomentoval Zeman.