Nejlepší volba, jaká mohla nastat, řekl Zeman o jmenování Benešové

Ke změnám ve vládě, které proběhly během minulých dní a které vyvolaly nesouhlas především proti nové ministryni spravedlnosti, se prezident Miloš Zeman vyjádřil v pořadu S prezidentem v Lánech.

„Marie Benešová je dobrá volba, nikoho se nelekne, ani mě ne, i když se naše názory někdy liší, často mě dokáže přesvědčit. Je to nejlepší volba, která mohla nastat,“ řekl Zeman pro Blesk.

„Dovolte mi jedovatou poznámku. Dokonce tam byli i dva bývalí premiéři, Sobotka a Topolánek, kteří měli příležitost justici změnit, nepovedlo se jim to, a proto mi přijde komické, že teď demonstrují za její změnu,“ okomentovat Zeman situaci týkající se demonstrací proti nové ministryni spravedlnosti.



„Ministryně spravedlnosti přišla s ideou zjednodušení justice, o které se diskutuje již patnáct let,“ sdělil Zeman. Prezident by prý každé zjednodušení uvítal.



Kauza Čapí hnízdo

Další z témat rozhovoru se týkalo trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. „Mně vždy říkal, že je nevinný a že nic neudělal. Na to jsem mu odpověděl: Andreji, popraviště jsou posetá mrtvolami těch, kteří nic neudělali,“ okomentoval kauzu prezident, který stávajícího premiéra považuje za energického a schopného.



Prezident zároveň odmítl, že by nová ministryně Benešová mohla do dotační kauzy zasahovat.

Návštěva Číny

Zeman v rozhovoru dále komentoval jednání s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty zkrachovalé firmy CEFC.

„CITIC je jedna z největších a neúspěšnější stavebních firem. Je schopna okamžitě vyslat tým a začít u nás stavět,“ řekl Zeman.

V souvislosti s návštěvou Číny se také vyjádřil ke kritice hokejisty Jaromíra Jágra. „To dělá velké procento internetových blbečků, být na jeho místě, zeptal bych se jich, co v životě dokázali. Možná, jsou zakomplexovaní, protože v životě nic nedokázali,“ řekl prezident.



Podle Zemana by Jaromír Jágr měl být jednou z tváří zimních olympijských her, které se budou konat právě v Číně. Má také pomáhat ve výchově čínských hokejistů, stejně jako Petr Nedvěd už pomáhá při výchově tamějších mladých fotbalistů.



Prezident také připustil, že by mohl v září ocenit Jágra za zásluhy medailí prvního stupně.



15 let v EU

K patnáctiletému výročí členství v Evropské unii se Miloš Zeman vyjádřil vřele. „Můj názor na členství je pozitivní.“ Na otázku, proč podle průzkumů chodí k volbám do Evropského parlamentu malé procento lidí odpověděl: „My jsme volali na Letné, že chceme svobodné volby a teď tam moc lidí nechodí, takže jsme tak trochu pokrytci.“

Sám se prý voleb do EP, které proběhnou na konci května, zúčastní.

Digitální daň

Sedmiprocentní digitální daň, kterou chce zavést vláda pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google, je podle prezidenta Miloše Zemana dobrá cesta. V případě sektorové daně pro operátory by byl prezident „mírně pro“.



Prezident řekl, že když porovná ziskovou marži tuzemských operátorů s marží operátorů v Evropě, dospěje k názoru, že ti tuzemští inkasují nadprůměrný zisk, aniž se o to jakkoli přičinili. Je to podle jeho slov dáno spíše jistou zaostalostí tuzemského prostředí.

V případě digitální daně připomněl Zeman, že ji zavedlo například Rakousko a od internetových gigantů inkasovalo v přepočtu kolem pěti miliard korun. „A to už je zajímavá částka,“ podotkl. U daní pro energetické firmy by prezident velmi silně váhal, protože by se obával, že taková daň by zdražila elektřinu.