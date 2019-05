ČSSD nevidí prostor pro seškrtání státních zástupců, s nímž přišla Benešová

To by dopadlo na oba současné vrchní státní zástupce, pražskou Lenku Bradáčovou i olomouckého Iva Ištvana (podrobnosti v článku Skončí Bradáčová a Ištvan? Benešová chce konec vrchních žalobců i soudů). Zdrženlivě na nápad Benešové reagoval už ve čtvrtek i premiér a šéf ANO Andrej Babiš, který řekl že „z dlouhodobého hlediska“ je to možné, ale není to podle něj na stole a Benešová v to s ním nekonzultovala.

Hamáček řekl, že taková změna struktrury státních zástupců se chystala již za exministra spravedlnosti Otakara Motejla, takže nejde o žádnou novinku, ale do konce tohoto volebního období podle šéfa ČSSD taková změna přijata nebude. Platí, že by sociální demokracie odešla z vládní koalice, kdyby Benešová přinesla na vládu návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Připravujeme další informace.