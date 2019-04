Zeman změnil názor na zdanění církevních restitucí po rozmluvě se starosty

Návrh komunistů na zdanění náhrad od státu pro církve schválila v úterý Sněmovna. Poslanci v úterý přehlasovali veto senátorů, kteří označovali zdanění náhrad za protiústavní. Církevní restituce, včetně náhrad, mají pomoci církvím vrátit či vynahradit majetek zabavený státem za totality. Církve by nově musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí.



Prezident Zeman kladně odpověděl na dotaz, jestli zákon podepíše. Zpočátku byl prý v otázce zdanění církevních restitucí neutrální, jeho pohled však změnily návštěvy krajů a setkání se starosty.



„Řada z nich si mi stěžovala, že se církve domáhají i toto majetku, na který dostali již finanční náhrady. To mě trošku rozzlobilo. Z mé strany motivuje rozhodnutí podepsat právě toto,“ řekl.

Část senátorů i poslanců už avizovala, že pokud bude novela zdaňující náhrady platit, napadne ji u Ústavního soudu. „Ústavní žaloba při nevýkonnosti našeho Ústavního soudu může trvat velmi dlouho,“ podotkl Zeman v TV Barrandov.



Marie Benešová se nebojí justiční mafie

Nedávnou výměnu tří ministrů kritizuje opoziční KDU-ČSL. Tvrdí, že v tomto složení je vláda jiná než ta, která získala důvěru.



Zeman poukazuje na to, že on vyměnil za své vlády asi osm ministrů. „Předseda Výborný si těmito teatrálními gesty přízeň nezíská. Lidovci si důvěru získají, až změní názor na stejnopohlavní manželství,“ tvrdí prezident.

Jedním z ministrů, kteří v týdnu podali demisi, je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Na post ministra spravedlnosti by místo něj měla nastoupit Marie Benešová, prezidentova podporovatelka a bývalá poradkyně. Benešová působila jako ministryně spravedlnosti už mezi lety 2013 a 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka.

„Jako ministryně byla žena, která se nebála justiční mafie ani tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce. Pak se dostala do střetu s vysokými justičními funkcionáři, které označila za justiční mafii. A zdá se, že měla pravdu,“ řekl Zeman.

Zemana zaujal návrh Pirátů

Ceny bydlení meziročně stouply o deset procent, zdražují se i energie. „Stát selhal, protože připustil zaplevelení zákonů týkajících se stavebního řízení,“ řekl Zeman.

„I když mám kvůli Pirátům výhrady, tak mě docela zaujal jejich návrh na dodatečné zdanění prázdných bytů. Mluví se o šmírování elektroměrů, ale nějak se to řešit musí. Říci těm, co mají tyto byty jako investiční bydlení, že jim zvýšíme daně, to mi připadá jako zcela legitimní,“ řekl prezident.