Turistů je už moc. Česká města a obce je dříve lákaly, teď se jich bojí

Zkušenosti s kolapsem kvůli přemíře návštěvníků už mají i naše města a obce. Je to nejen zablokovaná doprava v okolí pražské zoologické zahrady, ale také třeba zavřené hraniční přechody v Adršpachu během polských svátků. Toto krásné skalní město je totiž o svátcích velmi oblíbeným cílem Poláků.

„Fenomén overturismu je v Česku patrný hlavně sezonně, a to především v některých oblastech, jako je centrum Prahy nebo Českého Krumlova, Adršpašské skály,“ potvrzuje ředitele agentury CzechTourism Jan Herget. Podle údajů Českého statistického úřadu k nám loni přijelo a ubytovalo se zde 10,6 milionu turistů, o půl milionu více než rok předtím.

Praha, Krumlov i Šumava

Největší část z nich míří pravidelně do hlavního města. „Ročně v Praze turisté stráví stejný počet nocí jako například v Barceloně,“ vypočítává pražská radní pro kulturu a turistický ruch Hana Třeštíková. A pro srovnání: před třiceti lety hostila Praha každý rok milion zahraničních turistů. Nyní asi sedmkrát tolik.

V metropoli se zatím žádná „tvrdá“ opatření třeba v podobě turniketů nepřipravují. „Nějaká regulace ale musí přijít, nápor na památky je obrovský,“ míní sice šéf pražských památkářů Jiří Skalický, ale Praha sází na takzvaná měkká opatření – propaguje čtvrti a atraktivní místa mimo centrum nebo se namísto „pivních“ turistů snaží lákat hosty na kvalitnější zábavu a odpočinek. „Máme připravené omezení pro vjezd velkých turistických autobusů do centra města, kam přivážejí velké skupiny lidí a současně omezují dopravu,“ popisuje Třeštíková.



Na přetížené centrum města, hluk a zvýšenou dopravu si stěžují i v Českém Krumlově. Ročně projdou městem dva miliony lidí, zdejší slavný zámek navštíví čtyři sta tisíc návštěvníků. I tady mají plán. Chtějí se vynasnažit návštěvy turistů rozložit do celého roku a upřednostňovat ty, kteří se chtějí ve městě zdržet déle než jeden den.

Turistů však nepřibývá jen ve městech a Adršpach není jedinou lákavou přírodní rezervací. Stále více jich míří i na Šumavu. Za posledních šest let zde mezisezonně roste počet návštěvníků o 15 procent. Místa jako prameny Vltavy, Povydří nebo slatě v sezoně už návštěvníky přetékají. „Máme sčítače, počty turistů vyhodnocujeme, ale o regulaci zatím neuvažujeme,“ říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Podobně to vidí i v Českosaském Švýcarsku. „Od roku 2014 setrvale narůstá počet návštěvníků, ale zatím je regulujeme měkkými prostředky,“ prohlašuje Tomáš Salov, mluvčí NP České Švýcarsko. Nejvíce jich míří do populárních soutěsek řeky Kamenice nebo k Pravčické bráně. Turisté podle něj už začínají chápat, že se nejvíce potrestají sami, když dorazí v době návštěvnické špičky.