Šéf CzechTourismu: Oceňuji odvahu Krumlova, že zpoplatnil vjezd autobusů

Internetový portál Kudyznudy.cz loni zaznamenal přes 18 milionů návštěv. To z něj dělá nejoblíbenější cestovatelský web v Česku. Výletníci si v něm při plánování cest vyhledávají informace o místech i kulturních akcích.

Z jihočeských cílů loni často klikali například na píseckou Sladovnu nebo Terčino údolí u Nových Hradů, nejvíce lákal i krumlovský a hlubocký zámek. Portál provozuje agentura CzechTourism, kterou necelý rok řídí Jan Herget.

„Češi se přestávají stydět, když na letní dovolenou nejedou do zahraničí. Jižní Čechy jsou pro ně výbornou variantou,“ říká 40letý šéf agentury.

Proč je pro Čechy tolik atraktivní zrovna Jihočeský kraj?

Zvýhodňuje ho jeho poloha. Jelikož Česko nemá moře, platí pro nás, že co je na jihu, to je dobré a slunečné. Z Prahy to není daleko, kraj navíc sousedí s Rakouskem a Německem. Třeba takové Lipno je jednou z mála destinací rakouského typu v zemi. Proto se tu potkávají jak Češi, tak Němci, Rakušané nebo Nizozemci.

Za jakým pobytem na jih Čech jezdí německy mluvící hosté?

Mají to poměrně blízko, proto jezdí s dětmi více než turisté z větší dálky. Němci hojně přijíždějí autem, jsou tak mobilnější a mohou navštívit více míst, strávit tu delší čas. Naopak Číňané takovou svobodu pohybu nemají, drží se skupiny a harmonogramu, který jim dala cestovní kancelář. Lepší by bylo, kdyby si tu vypůjčili auto a více se odpoutali od toho davu.

Agentura CzechTourism CzechTourism je státní příspěvkovou organizací. Agenturu zřizuje ministerstvo pro místní rozvoj. Pomáhá rozvíjet domácí cestovní ruch a propagovat české turistické možnosti v zahraničí. Na jihu Čech spolupracuje s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a turistickými oblastmi. Od loňského března vede agenturu Jan Herget. Čtyřicetiletý rodák z Plzně vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní žije.

Pro asijské turisty zůstává symbolem Český Krumlov. Řekl byste, že město trpí nadměrným turismem?

Netroufám si to tvrdit. Když jsem město navštívil loni v létě, večer bylo klidné. Problém pro Krumlov nepředstavuje nadměrný turismus. Potýkal se s neřízeným pohybem návštěvníků. Nekontrolovaně přijelo několik autobusů najednou, proto pak byla v určitou hodinu a na určitém místě hlava na hlavě.

Loni vedení města nařídilo za zájezdové autobusy vybírat peníze. Pomůže to?

Oceňuji odvahu radnice, že do toho šla. Podle mě se rozhodla správně.

Ale Krumlov zůstává stále přeplněný.

Je potřeba to brát jako jakýsi první krok. Důležité je mít systém. S ceníkem pak mohou dále pracovat, a tím cestovní ruch usměrňovat. Třeba určit levnější nebo bezplatné měsíce nebo zavést nižší cenu pro některé časy příjezdu. Navíc z toho má město příjem.

Bude takové opatření stačit?

Je to dobrý základ, na který by se dalo v budoucnu navázat zpoplatněním vstupu do města pro ty, kteří se zdrží jen chvíli. Turisté z daleka dají za cestu tisíce eur. Zaplatit další čtyři eura by pro ně nebyl problém. A ti, kteří by nechtěli platit, navštíví jiná místa v regionu. Městu se bude lépe dýchat, zároveň si ekonomicky přilepší. Vstupné do centra by samozřejmě neplatili místní a turisté, kteří chtějí zůstat déle. Podmínky zpoplatnění by radnice jistě musela sladit i se zámkem.

A co asijským turistům nabízet jiné lokality, aby se těm vytíženým ulevilo?

V posledních letech se o to snažíme. Významnou úlohu však sehrávají cestovní kanceláře. Ty je dlouhodobě posílají na trasu Praha, Krumlov, Salcburk, Vídeň, Budapešť. Chceme ukazovat nová místa, ale je to dlouhá práce. Klíčovou roli mají sociální sítě. Sledovaní influenceři sdílí na Instagramu krumlovský zámek. To je velmi silná prezentace. My situaci můžeme ovlivňovat, ale ne ji úplně změnit.

Přesuňme se do Českých Budějovic. Jak funguje cestovní ruch tam?

Pro krajské město platí to, s čím má problém celý Jihočeský kraj. A to málo ubytovacích kapacit. V Budějovicích stojí pouze jeden skutečně velký hotel, pak několik menších. V centru města sídlí řada restaurací a podniků, o atraktivity kolem náměstí není nouze. Ale možnosti ubytování zaostávají. Investoři na nevyužitých plochách většinou stavějí výrobní závody. Kdyby se podařilo nalákat takové, kteří by zainvestovali do ubytování a dalších atrakcí, bylo by to ideální. V Budějovicích také nemají tolik možností rodiny s dětmi při špatném počasí. Určitě by prospělo nějaké tematické centrum s aktivitami, kde mohou rodiče s dětmi strávit zábavné odpoledne. Myslím třeba něco na způsob vědeckého parku a podobně.

A naopak. V čem spočívá největší plus Budějovic i celého kraje? Tedy kromě výhodné polohy.

V kombinaci přírody, hradů a zámků. Je jedno, jestli vyrazíte na Šumavu, nebo do České Kanady. Daleké pochody dnes zažívají trend, proto je výborné, že se v Toulavě letos podaří otevřít stezku údolím Lužnice, která jako první v Česku získala evropskou certifikaci špičkové kvality.

Doporučíte nějaká neobjevená místa v kraji?

Loni jsme poprvé vyhlásili neobjevené skvosty. Na jihu Čech jimi jsou včelařská expozice v Pištíně, hrad Pořešín a mlýn v Hoslovicích. Musíme si však dát pozor a lákat jen do míst, kde mají kapacitu a chuť na větší počet návštěvníků.

V čele agentury CzechTourism jste od loňského března. Jaké máte plány?

Chci agenturu co nejvíce digitalizovat. A s tím upozaďovat tradiční, nákladné věci, jako veletrhy a brožury. Přál bych si portál Kudyznudy. cz přetvořit na systém, kde si turisté mohou aktivity rovnou zarezervovat online, a tím ho více přizpůsobit i zahraničním hostům.

V prosinci jste při Kudyznudy.cz rozjeli novou mobilní aplikaci.

Není to zatím plnohodnotná verze webu, je však ideální například k vyhledávání tipů na víkend. Nabízí aktivity buď podle vzdálenosti od vás, nebo podle oblíbenosti.