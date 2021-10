Zeman musí rozhodnout o 28. říjnu. Babiš vyznamenání předávat nechce

Šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš v souvislosti s podobou a průběhem státních vyznamenání ve středu iDNES.cz sdělil, že v této věci čeká na rozhodnutí prezidenta Zemana.

Premiér Andrej Babiš považuje za vhodné udělování vyznamenání 28. října odložit, pokud není prezident ceremonie schopen. Řekl to ve vysílání CNN Prima NEWS.

Babiš také naznačil, že by během středy měl dostat od Hradu další informace, které by mohly lépe poodhalit, jak 28. říjen nakonec bude vypadat. Zároveň by měl obdržet také seznam lidí navržených prezidentem na státní vyznamenání. Vyznamenávání podléhá premiérovu spolupodpisu.

Zeman v minulosti avizoval, že plánuje předávání řádů absolvovat na vozíku. V současné době je prezident v Ústřední vojenské nemocnici s nespecifikovaným onemocněním. Kdy nemocnici opustí, se neví, a s největší pravděpodobností tak nebude schopný státní vyznamenání předat.



Nemocnice ho před týdnem označila za neschopného výkonu pracovních povinností s tím, že nepředpokládá, že by se v příštích týdnech na tom mělo něco změnit.

Zastoupit by jej mohl kdokoliv, spekulovalo se například o premiérovi Babišovi. „V žádném případě to já předávat nebudu. To není moje kompetence. Vyznamenání předává prezident, takže já to vůbec neřeším,“ řekl MF DNES předseda vlády. Tehdy dodal, že i kdyby měl na předávání vyznamenání kompetence, tak by to neudělal.

Andrej Babiš @AndrejBabis Určitě vyznamenání předávat nebudu, nebylo by to vhodné. Pokud pan prezident předávání nebude schopen a měl by to dělat pan Mynář, tak by se akce měla radši odložit. Pusťte si ranní @CNNPrima. https://t.co/AgorNYN6QK oblíbit odpovědět

Za nevhodné považuje Babiš také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář, který ve středu zamířil do ÚVN, aby podle všeho Zemana přímo navštívil. „Potom, co všechno předvedl,“ řekl Babiš.

Informace a pozvánky v nedohlednu

Ještě minulý týden Kruliš uváděl, že Pražský hrad připravuje ceremoniál předávání státních vyznamenání 28. října v podobném formátu jako dříve, i přes hospitalizaci hlavy státu.

„Samozřejmě budeme operativně reagovat na všechny okolnosti, které mohou nastat – tím myslím zejména covidovou situaci, která v loňském roce uspořádání znemožnila,“ uvedl Kruliš. Dodal, že všechny letošní laureáty již Pražský hrad oslovil.

Poznamenal, že plán jeho podoby je oproti dřívějším slavnostním večerům odlišný jen v tom, že na pódiu by měli být jak ocenění za letošek, tak i za loňský rok. „Zaslouží si přebírat vyznamenání ve stejném slavnostním prostředí,“ poznamenal k oceněným za minulý rok, kdy Pražský hrad pouze zveřejnil seznam laureátů.

O tom, jak bude letošní ročník vypadat, se musí Hrad rozhodnout v řádu dnů. Například na ministerstvo obrany žádné pozvánky na ceremoniál ještě ani nepřišly, řekl iDNES.cz mluvčí resortu Jan Pejšek.