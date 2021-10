Medaile poštou? V žádném případě, je to nedůstojné, říká ředitel protokolu

Dostanou loňské osobnosti vyznamenání alespoň poštou?

Obdržení státního vyznamenání je z pohledu každého vyznamenaného silný moment, je to uznání zásluh, hrdinského činu nebo celoživotní činnosti. Rozhodně se nehodí poslat vyznamenání poštou a nikdy jsem o takové možnosti neuvažoval ani nemluvil. Pokládám ji za nedůstojnou. Všichni vyznamenaní, ti z loňského roku i z toho letošního si zaslouží stejný slavnostní ceremoniál. Ten pak může být uspořádán v kterýkoliv jiný den v roce. Rozhodující je datum udělení/propůjčení vyznamenání, které musí nést datum řádového dne.

Je vůbec možné takto vyznamenání poslat?

Zákon přesně nestanovuje, jak může být vyznamenání předáno, přesto by mělo předání vyznamenání splňovat parametry jeho významnosti. Zvykově je to slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu z počátku 16. století za přítomnosti bojových praporů, hudby, stovek osobností veřejného života, s projevem prezidenta republiky. Přečteno je Vaše jméno, přistoupíte k prezidentu republiky, který Vám vyznamenání předá, stiskne ruku. Je to silný moment, který z hlavy nikdy nevymažete. Nelze jej přece devalvovat tím, že vám balíček s medailí přiveze kurýrní služba.

Laureáti jsou kontaktováni týdny dopředu

Obdrží letošní vyznamenaní dopis o tom, že byli oceněni? Či jak jim to bude oznámeno?

Všichni laureáti jsou vždy osobně kontaktováni několik týdnů dopředu. Často je složité na ně získat kontakt, v případě vyznamenání in memoriam je pak pátrání po příbuzných někdy i velmi napínavé. Všichni vyznamenaní či přebírající dostanou oficiální dopis s rozhodnutím o udělení vyznamenání. Není to věc, která je řešena v jednotkách dnů před státním svátkem.

Kdy letos zveřejníte seznam oceněných bude to například večer 28. října? Kde ho lidé najdou?

Bude-li ceremoniál letos skutečně odložen (loni se tak stalo z důvodu covidové situace, která začíná být letos opět velmi nepříznivá), bude seznam zveřejněn na internetových stránkách Pražského hradu přesně ve 20:00 hodin, tedy ve stejný čas, kdy začíná slavnostní večer s přímým přenosem v České televizi. Pražský hrad v pravé poledne nabídne slavnostní rozšířené střídání Hradní stráže, večer bude Hrad slavnostně nasvícen v barvách české trikolory. Budeme rádi, když se lidé přijdou na Pražský hrad projít a zažijí sváteční atmosféru.

Předpokládáte, že k seznamu připojíte také projev prezidenta?

Je na rozhodnutí pana prezidenta, jakou formu zvolí.

Kolik lidí již za dva roky nemohlo z důvodu covidu a nyní stavu pana prezidenta převzít osobně vyznamenání?

V roce 2020 prezident republiky vyznamenal 38 osobností, letošní seznam i počet vyznamenaných bude zveřejněn 28. 10.

Má Hrad kvůli těmto událostem nějaké náklady, které již na letošní rok vynaložil?

Nikoliv, obecně se dá říci, že připraveny jsou jen pozvánky – ty zatím nejsou odeslány. Všechny ostatní přípravy jsou v režii Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.