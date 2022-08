STALO SE DNES: Albánci propustili zatčené Čechy. Kreml ví, kdo zabil Duginovou

Ze smrti dcery prokremelského ultranacionalistického ideologa Alexandra Dugina obvinila ruská tajná služba FSB ukrajinské zpravodajské služby. K vraždě devětadvacetileté ženy se přihlásila také neznámá ruská partyzánská skupina Národní republikánská armáda. Ruský prezident Vladimir Putin označil smrt Duginové za hanebný zločin.

Důvody, kvůli kterým ministr spravedlnosti Pavel Blažek nejmenoval Aleše Novotného místopředsedou trestního úseku Krajského soudu v Brně, jsou nepřijatelné a nebezpečné. Tak je v pondělí označil prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Blažek ale tvrdí, že Novotný Česku svými nezákonnými rozhodnutími způsobil škodu téměř čtyři miliony korun.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dorazil se svým karavanem do Moravskoslezského kraje. Přesto, že je oblast známá širokou podporou bývalého premiéra, hned na prvním setkání s místními se objevilo mnoho odpůrců. Akci doprovázel neustálý pískot jeho kritiků i příznivců.

Nejen opozice vyzývá vládu k regulaci cen elektřiny. Teď se k ní přidal také exministr financí Miroslav Kalousek, který ve vysílání České televize řekl, že u elektřiny nevidí důvod, proč by se neměla regulovat. Premiér Petr Fiala s ním ale nesouhlasí. Podle něj to není výhodné a stejně by na to doplatili občané.

Čtyři Češi, kteří byli zadrženi v neděli v Albánii během fotografování, jsou od pondělí na svobodě. O jejich propuštění informovala Albánská média, informaci potvrdilo české ministerstvo zahraničí. Jejich vyšetřování bude pokračovat.