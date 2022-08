Regulovat cenu elektřiny doporučuje vládě už i Kalousek. Fiala se tomu brání

„U elektřiny jsem nenašel jediný důvod, proč tu cenu neregulovat,“ řekl v pátečních Událostech, komentářích České televize Kalousek, tedy politik pověstný snahou o razantní šetření ve výdajích státu.

„U nás ten rozdíl mezi nákladovou cenou a tržní cenou je obrovský, takže nemůže to skončit jako v Austrálii, kde dali regulovanou cenu a měli blackout, protože za tu cenu to nikdo nevyrobil. U nás je obrovský prostor, to znamená mohla by být regulovaná nižší cena a ty firmy by pořád vyráběly,“ podpořil Kalousek regulaci cen elektřiny. Cenu elektřiny regulují třeba Slovensko či Francie.

„To je pěkná myšlenka, ale není vůbec jednoduché to provedení. Spíš si položme otázku, proč naprostá většina evropských zemí k něčemu takovému nepřistoupila. Protože to má spoustu dopadů a hlavně to není úplně jednoduše technicky proveditelné,“ zpochybnil Fiala to, že by stát mohl regulovat ceny elektřiny. „Některá ta opatření vypadají velmi lákavě a vypadá to jako hezké heslo, ale když se podíváme na to, co to v praxi znamená, tak se ukáže, že to tak výhodné není,“ prohlásil Fiala.

Babiš: Stokrát jsem řekl, že to mají zastropovat

K tomu, aby vláda zasáhla u cen elektřiny, ji v pondělí znovu vybídl i bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Stokrát jsme řekli, že to mají zastropovat, že mají stáhnout a zařídit, aby ČEZ nebyl na lipské burze, že si mají vzít dividendu a ne dávat ČEZ peníze. Nic z toho neudělali,“ stěžoval si na nečinnost vlády ve svém Čau lidi.

Pořad natočil v silném svetru, který lidem doporučila nosit šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. „Vzal jsem si Pekarové svetr a ještě mám tady čaj. Doufejme, že budeme mít tolik elektřiny a plynu, abychom si uvařili čaj, protože tato neschopná vláda na náš kašle a lidi vůbec nevědí, co bude. Řítí se na nás absolutní katastrofa,“ řekl Babiš.

„Ceny rostou v celé Evropě. Tam ale na rozdíl od nás činí opatření pro zmírnění dopadů. Výsledek? Přes kupní sílu máme pátou nejvyšší cenu plynu pro spotřebitele v EU. V elektřině už vedeme,“ napsal na Twitteru bývalý ministr průmyslu a obchodu za ANO, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Fiala se nebrání „válečné dani“

Premiér Petr Fiala v pondělí zopakoval, že jeho vláda chystá úsporný tarif. Nebrání se také debatě o zavedení daně z neočekávaných zisků v některých sektorech. „Jaká forma solidarity to bude, o tom vedeme debatu. Válečná daň je jedna z forem, ke kterým můžeme přistoupit,“ řekl Fiala. „Je rozumné, abychom něco takového zvažovali. Jaké to bude mít parametry, pokud se na tom domluvíme, to se ukáže, až budeme mít výsledek jednání,“ uvedl premiér.

Vláda podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS zvažuje zavedení daně ve třech sektorech, vedle energetických firem a bank půjde ještě o jedno odvětví. O možném zavedení daně vláda podle něj musí rozhodnout do 10. září. Třetím odvětvím by mohly být rafinérie a distributoři a prodejci pohonných hmot.