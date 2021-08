STALO SE DNES: Deportace Afghánců v ČR pokračují, online covid testy neplatí

Česká republika deportace Afghánců zastavovat nebude. „Ke všem žádostem o azyl přistupuje individuálně, pečlivě zkoumá důvody pro případné udělení, nebo neudělení. Žádné paušální podmínky dávat nebudeme,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Některé evropské státy, Francie, Německo, Nizozemsko či Švýcarsko, deportace neúspěšných afghánských žadatelů o azyl do jejich vlasti dočasně pozastavují. Bezpečnostní situace v Afghánistánu se totiž vyostřuje.

Online testování na covid nelze považovat za zdravotní službu, uvedlo ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku k provádění online samotestů na koronavirus. Výsledky z takového testování nemohou být podle resortu zavedení do informačního systému a nemohou tak sloužit k vydání potřebného evropského certifikátu certifikátu. „Samotest je v současné době podle platného mimořádného opatření uznatelný pouze pokud je provedený na místě, například před vstupem na akci, a platí jednorázově pro tuto příležitost,“ dodalo ministerstvo.



Laboratoře ve čtvrtek potvrdily 191 nových případů koronaviru. Mezi nově nakaženými nemocí covid-19 je 73,5 procent lidí neočkovaných. Naopak očkovaných lidí, u kterých byla nemoc prokázána, je 26,5 procenta. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Odborníci se však stále častěji shodují, že i plně očkovaný člověk se může snadno nakazit a stát se přenašečem koronaviru. Může za to nakažlivější varianta delta, která je nyní za 98 procenty případů nákazy v Česku.



V posledních dnech se projednává otázka evakuace afghánských tlumočníků, kteří spolupracovali v předchozích letech s armádou České republiky. Finanční příspěvek a možnost azylu se však bude týkat pouze pár lidí. Pracovníci, kterým byla smlouva ukončena například před dvěma lety, tuto nabídku nedostanou. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek svolal na sobotu Krizový štáb, který bude řešit další praktické kroky.



Rychlostní silnice S8 z Vratislavi do Kladska ještě není postavena a už ji Poláci prodloužili. Tamní vláda nyní rozhodla, že ji protáhne o 45 kilometrů až na polsko-českou hranici do Boboszówa. Plány na české straně jsou o mnoho skromnější. Kraj i obce se obávají, co to způsobí. Silnice na české straně na takový nápor není připravena.