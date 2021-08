Poláci dovedou dálnici až na hranici ke Králíkům, region se obává následků

O rozhodnutí polské vlády jako první v Česku informoval server zdopravy.cz.

„Je to pro nás jak výstřel z děla. Naše komunikace na to nejsou připraveny, vzniklo by zde úzké hrdlo,“ reagoval náměstek pro dopravu Pardubického kraje Michal Kortyš.

Ani v Červené Vodě, kterou prochází silnice I/43, nejsou potěšeni. „Už teď máme provoz v Červené Vodě hustý, moc pozitivní zpráva to pro nás není. Nicméně pokroku nezabráníme a když se podíváte na mapu, zjistíte, že to je pro ně při cestě na jih nejkratší spojnice. Bylo to jen otázkou času,“ řekl místostarosta Červené Vody Luděk Bílý.

Původně Poláci plánovali čtyřproudovku z Vratislavi do Kladska. Nyní se ale rozhodli, že ji povedou až na hranice. „Rozsah prací byl prodloužen o dalších 45 km a na realizaci této části byly přiděleny další dvě miliardy zlotých,“ řekl poslanec Marcin Gwóźdź podle serveru Gazeta Wroclawska.

Dálnice má zlepšit tranzit Poláků na jih

Polská vláda zároveň rozhodla o výrazném navýšení peněžní částky do dálniční infrastruktury. Celkem chce Polsko do roku 2030 investovat do silnic 290 miliard zlotých, o dvě pětiny více, než byl původní plán.

Na mapě je fialovou barvou zvýrazněná nová dálnice S8 z Vratislavi do Klodzka, která bude nakonec končit až na hraničním přechodu Dolní Lipka - Boboszów. V plánu je i výstavba dálniční spojky, která zkrátí cestu do Vratislavi od budované dálnice S3. Ta se má napojit na českou D11.

Podle předpokladů vládního programu „Polská dohoda“, ze kterého má být investice financována, má stavba silnice začít v roce 2023. Termín dokončení úseku Kladsko – Vratislav není znám.

Úsek z Kladska do Boboszowa má být postaven později. Stávající silnice má špatnou pověst a v seznamu silnic s největším počtem nehod zaujímá přední místo. Poláci si od komunikace navíc slibují podporu investic v Kladsku a také lepší spojení na Brno a Vídeň.

Z české perspektivy ale plány Poláků nevypadají zase tak skvěle. Území na to není připraveno. Při cestě za mořem nyní Poláci hned za hranicemi jezdí po opravené, leč úzké okresce vedoucí přes místní část Králík Boříkovice do Červené Vody na I/43.

Místostarosta Králík Antonín Vyšohlíd si neumí představit, že by hlavní nápor dopravy už teď směřoval právě sem: „Rozvoj infrastruktury je dobrou zprávou, pakliže se na ni dokážeme napojit. Myslím si, že to pro nás představuje šanci oživit projekt, který počítal s vybudováním nové silnice.“

Nová silnice D35 - Dolní Lipka? Plán, který spí

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) skutečně už roky plánuje, že postaví novou silnici I/43 z Lanškrouna, respektive od dálnice D35 až do Dolní Lipky. Čtyřicet tři kilometrů dlouhá komunikace by odvedla dopravu mimo Lanškroun, Štíty, Červenou Vodu i Boříkovice. Kondicionál je zde na místě možná víc než v jiných případech.

Plány Ředitelství silnic a dálnic na české straně zatím o dálnici nemluví. V daleké budoucnosti je pouze stavba nové silnice I/43, která má vyústit na plánované dálnici D35 u Moravské Třebové.

Pokud jde o plánovaný termín schválení investičního záměru, či dokonce vydání územního rozhodnutí, informační leták Ředitelství silnic a dálnic neuvádí žádné datum. Tiskový odbor ŘSD uvedl, že informace o stavu přípravy stavby zašle až dnes.

„Když se podíváte na jižní Moravu, jakým tempem se tam buduje napojení na rakouský dálniční systém, je těžké být optimistou. Priority ŘSD jsou jasné: D1 a D35,“ míní místostarosta Červené Vody Luděk Bílý.

Kromě zvýšeného náporu dopravy by dálnice přivedla do Česka další polské turisty, kterých sem jezdí poměrně hodně už nyní. Ví to každý, kdo někdy zavítal do horského resortu Dolní Morava u Králík a prohlédl si krajinu ze Stezky v oblacích. Polština je tu slyšet ze všech stran.

Ani to podle náměstka Michala Kortyše nemusí být dobrá zpráva. „Turisty mám rád, ale když na ně není připravena infrastruktura, jak si na to stěžují někteří lidé třeba v Dolní Moravě, tak to není dobré,“ uvedl.