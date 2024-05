Přes Česko jdou bouřky s krupobitím. Voda zaplavila ulice i železnici

Nejsilnější bouřky jsou momentálně v jižní části republiky, a to především v Jihočeském kraji a na Vysočině.

„Obvyklým místem, kde se hromadí voda a průjezd je velmi nebezpečný, je Nádražní ulice pod viaduktem. Projíždějte s opatrností. Aktuálně řešíme 10 událostí v ulicích Pražská, Nemanická, U pražské silnice. Čerpáme vodu ze sklepů,“ napsali okolo 15:30 jihočeští hasiči na sociální síti X.O půl hodiny později byl už počet dvojnásobný.

„Nyní se jedná o přibližně o dvacet událostí, všechno je to ale v lokalitě ulic v Českých Budějovic, lokální mrak,“ upřesnila krátce po 16:00 pro iDNES.cz mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Kraj Vysočina ale zatím žádné výjezdy nehlásí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu na některých místech padají i kroupy o průměru zhruba dvou centimetrů.

Hasičský sbor Jihočeského kraje na sociální síti X uvedl, že v Nádražní ulici pod Viaduktem je průjezd nebezpečný, protože se tam hromadí voda. Zároveň hasiči dodali, že na některých místech odčerpávají vodu ze sklepů.

Nejsilnější bouřky ČHMÚ čeká na Českomoravské vrchovině. Bouřky doprovodí i silný vítr. Podle jejich výstrahy hrozí vítr až o rychlosti 70 km za hodinu, který by mohl trvat až do večerních hodin, a to především v Jižních Čechách. Na Vysočině by kvůli vyššímu nasycení půdy mohly intenzivní deště způsobovat problémy s odtokem vody v krajině.