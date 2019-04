Silnice v pohraničí dovede turisty za krásami, ves se bojí dopravy z Polska

Silnice bude sloužit nejen místním, ale také turistům, kteří se do oblasti Králicka vydají. Dalších 12 kilometrů nechala ze společného unijního projektu opravit polská strana.

Lyžařské areály v Červené Vodě či Čenkovicích nebo na polské straně hluboká Medvědí jeskyně Kletno s obrovskými krápníky. Do těchto turistických cílů se Češi i Poláci budou moci snadněji dostat. Sloužit jim k tomu bude 18 nově opravených kilometrů silnic, které začaly nyní v rámci projektu Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka v česko-polském pohraniči sloužit řidičům.



„K modernizaci jsme vybrali dva úseky silnic, kde je velká koncentrace turisticky zajímavých cílů. V našem kraji to je oblast Králicka a Dolnoslezské vojvodství se rozhodlo pro okolí lyžařského střediska Czarna Góra. Celý projekt, jehož větší část je na polské straně, vyšel na za 176 milionů korun a byl z 90 procent spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z programu INTERREG V-A, kraje se podílely deseti procenty,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ne všichni ovšem nadšení z nové silnice a možného přílivu turistů sdílejí. Pro obyvatele Horních a Dolních Boříkovic to znamená, že se z jejich vesnice stane průtah do Polska.

„Denně tudy projede dva tisíce aut jedním směrem a stejně tak druhým. V pondělí, ve středu a pátek se tady nedá přejít. Poláci tudy jezdí za prací do Rakouska, pořídili si tam auta s rakouskou značkou, protože mají levnější pojištění,“ řekl předseda osadního výboru Dolních Boříkovic Martin Macan.

Z vesnice o 200 obyvatelích se pomalu stěhují mladí lidé. Nejdou za lepším do města, hledají domov v okolních vesnicích. „V turistickém ruchu od nás nepracuje nikdo a nic z něj ani nemáme. Jen auta, která tudy projíždějí 70kilometrovou rychlostí, to jsou ovšem hlavně Poláci,“ říká Macan.

Pro své lidi si nyní přeje alespoň chodník, který je sice rozpracovaný, ale nedodělaný. A průjezdový radar, který by místním vynahradil nárůst dopravy a naučil zde řidiče jezdit podle předpisů.

Starosta Králík, pod níž Boříkovice spadají přiznává, že silnice má dispozici průtahu na Polsko a že mu řidiči dávají přednost před cestou přes Králíky.

„Silnice je nyní s novým povrchem, v tomto smyslu se občanům Boříkovic uleví. Nyní nás tam ještě čeká vybudování chodníků. Ty si však už platíme z vlastních zdrojů,“ řekl starosta Králík Václav Kubín.

Těžké kamiony by však tudy jezdit neměly. Krajský odbor dopravy nechal na průjezdu Boříkovicemi i po opravě stejné omezení, tedy místem smí projet nejvýše dodávky do 3,5 tuny.

„Chtěli jsme za každou cenu zachovat toto omezení, aby se nenaplnily obavy, které jsme slyšeli od místních obyvatel. Tato silnice skutečně nebyla v dobrém stavu. Díky projektu příhraniční spolupráce jsme ji mohli opravit,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy Ladislav Umbraun.

Silnice byla vybraná proto, že dovede zájemce k turisticky atraktivním místům masivu Králického Sněžníku na polské straně a v jižní části Orlických hor na straně české. Tyto oblasti tvoří hlavní potenciál pro rozvoj rekreačně-turistické infrastruktury.

Poláci chtějí silnicí nalákat k jeskyni s kostrou medvěda i na lyže

„Na české straně najdete krásné přírodní lokality, jako je horní tok Tiché Orlice, přírodní park Suchý vrch-Buková hora, přírodní park Jeřáb, přírodní rezervace Hynkovice nebo přírodní památka Čenkovička,“ upřesnila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová a pokračovala: „Kromě toho je tu i Muzeum československého opevnění – tvrz Bouda a dva skiresorty – Červená Voda a Čenkovice.“

Polská část silnice na tu českou nenavazuje, jde o úsek Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzików. Právě lyžařské středisko Czarna Góra nabízí jedny z nejlepších sněhových podmínek v této oblasti a je vhodným místem pro výuku jízdy jak na lyžích, tak i na snowboardu.

Nedaleko je i sto metrů hluboká Medvědí jeskyně Kletno s obrovskými krápníky i kostrou medvěda. Další zajímavost v okolí je také v podzemí, v bývalém uranovém dole v Kletnu, kde jsou nyní k vidění hlavně atraktivní minerály. Lázně Lądek Zdrój pak přitahují turisty svými proslulými termálními prameny. Jsou jedním z nejstarších lázeňských měst v Evropě.

Modernizace silnic v horské oblasti Králicka je pro Červenou Vodu, která patřila mezi oblasti s vyšší nezaměstnaností, důežitá. „Podpora cestovního ruchu je pro nás tady stěžejní. Hlavně díky tomu máme nyní nulovou nezaměstnanost,“ řekl starosta Červené Vody Petr Mareš.

Pardubický kraj by v příhraniční spolupráci pokračoval i nadále. Ve výčtu silnic nižších tříd, které má na starosti, se najdou i další, které by hejtmanství chtělo do podobné spolupráce zapojit a za evropské peníze opravit. Bude však záležet na tom, zde se v novém plánovacím období podaří získat potřebné množství bodů pro podobný česko-polský projekt.

„Rádi bychom se pokusili získat potřebný počet bodů pro silnice v oblasti Žamberka a Pastvin,“ řekl Umbraun.