Ruina zmizí. Po letech debat půjde bývalá pardubická restaurace Bobr k zemi

Není to tak dávno, co pardubičtí politici debatovali o tom, zda z bývalé restaurace Bobr na Dukle neudělají nový útulek pro zaběhnutá zvířata. Nakonec však od plánu couvli, což zároveň znamená konec poničeného objektu.

„Místo bývalé restaurace Bobr v lesoparku na Dukle bude relaxační zóna. Roky opuštěný a zdevastovaný objekt zbourá město letos,“ řekl starosta městského obvodu V a radní Pardubic Jiří Rejda z hnutí ANO.

Podle něj nastal čas, kdy má zanedbaný objekt udělat místo něčemu novému. O demolici politici mluví od roku 2020. „Chceme tam mít klidnou relaxační zónu pro puberťáky i dospělé. Zatímco o lesopark se stará město, o zónu bude pečovat obvod,“ dodal starosta.

V bývalé restauraci byla dřív i sauna a diskotéka, místo bylo mezi lidmi oblíbené. Teď roky chátrá. „S partou jsme chodili na diskotéky a chodili se tam bavit, bylo to tam moc příjemné. Teď je areál zpustošený, dělá ostudu prostředí. Lesopark hyzdí, takže se těším, co tam vyroste nového,“ řekla ČTK žena, která na Dukle bydlí 24 let.

Město obnovovalo lesopark na Dukle v roce 2014 za evropské dotace, to už byl Bobr opuštěný. Město v té době budovu a okolní pozemky získalo od TJ Lokomotiva. Sportovní organizace městu dlužila 3,2 milionu, radnice dluh smazala výměnou právě za nemovitost v parku.

Radnice opakovaně hledala pro objekt využití, zajímaly se o něj například sportovní kluby. Další variantou byl psí útulek, proti němu se ohrazovala blízká základní škola, odmítli ho i zastupitelé. „Zájemců byla spousta, nejen sportovní kluby, ale třeba ekocentrum, psí hotel, fotoateliér, všechno skončilo na příjezdové a přístupové cestě,“ řekl Rejda. K místu totiž nelze přijet autem, což byla komplikace.

„Pokusů hledání využití objektu v minulosti bylo několik. Žádný z potenciálních zájemců se nerozhodl objekt využít, problémů tam bylo několik, například s parkováním a dopravním napojením,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Město už vybírá demoliční firmu, následovat by mělo bourání. Na projekt si radnice vyčlenila v rozpočtu 12 milionů korun. Město očekává, že nabídky budou známé už tento měsíc.