Cena z výběrových řízení neplatí, D35 do Ostrova je už dražší skoro o miliardu

Cena za vybudování dálnice mezi Časy a Ostrovem v Pardubickém kraji neustále stoupá. Stát by za ni zatím měl zaplatit 4 miliardy 162 milionů korun. Je to o 929 milionů korun více, než byla vysoutěžená cena. MF DNES to zjistila z věstníku veřejných zakázek. Pravděpodobně to navíc není konečná cifra.

I když dálnice mezi Opatovicemi a Časy slouží od roku 2021 a o rok později byl otevřen i navazující úsek do Ostrova, firmy dodnes posílají Ředitelství silnic a dálnic k podpisu změny, které cenu díla postupně navyšují.

„Potřeba těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace,“ uvádí se například v komentáři pro zvýšení ceny během výstavby o více než 15 milionů korun pro úsek Časy-Opatovice z minulého týdne, které souvisí se sanačními pracemi.

Podobných změn bylo na obou úsecích schváleno už přes osm set. A každý měsíc přibývají další. Někdy jde jen o drobnosti, díky kterým se cena dokonce sníží. Jindy ale změna zvýší výslednou cenu o miliony.

Prodražení dálnice D35 Opatovice – Časy, 12,6 km Původní cena: 3 388 milionů Kč

Současná cena: 3 791 milionů Kč

Zhotovitel: sdružení Strabag, M-Silnice a SMP CZ

Zprovoznění: prosinec 2021 Časy – Ostrov, 14,7 km Původní cena: 3 233 milionů Kč Současná cena: 4 162 milionů Kč Eurovia, Metrostav, Swietelsky

Zprovoznění: prosinec 2022 Údaje jsou bez DPH

Podle věstníku veřejných zakázek se náklady na vybudování 12,6 kilometru dlouhého úseku mezi Opatovicemi a Časy postupně zvýšily z 3 388 milionů korun bez daně na 3 791 milionů.

V případě necelých patnácti kilometrů z Časů do Ostrova pak z 3 233 milionů na 4 162 milionů, což je nárůst ceny bezmála o 29 procent.

Státní fond dopravní infrastruktury by měl podle schváleného rozpočtu letos doplatit za oba úseky dohromady přes osm set milionů korun. Stavbu dálnice mezi Časy a Ostrovem sledovala celá země kvůli neobvyklému manévru, při němž stavbaři před dvěma roky otáčeli budoucí most nad koridor u železniční stanice Uhersko. To je ostatně i jeden z důvodů, kterým generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl zdůvodňuje navýšení ceny.

„Myslím, že otáčení mostu u železniční stanice Uhersko byl největší problém. Odehrála se tam spousta změn, bohužel drážní kabely byly v úplně jiných polohách, muselo se tomu přizpůsobit technické řešení. Muselo se překládat i drážní vedení, které původně vypadalo, že do stavby dálnice nezasáhne,“ řekl Mátl.

ŘSD postupuje podle zákona, který umožňuje cenu díla zvýšit až o 30 procent, pokud jde o změny, které nešlo předvídat anebo byly nezbytné pro provedení díla. Navíc má u tak velké akce možnost až do limitu 147 milionů korun provést i změny, které do první kategorie nespadají.

Mátl řekl, že v případě úseku Časy-Ostrov zvedl cenu i fakt, že ŘSD tlačilo na rychlejší dokončení díla. „V tomto úseku se do ceny promítla samotná akcelerace, protože jsme zkracovali dobu výstavby. Těch aspektů z hlediska změn a navýšení ceny byla celá řada. Na druhou stranu jsme se udrželi v zákonných limitech,“ uvedl Mátl.

MF DNES v roce 2019 upozorňovala na to, že vítěz výběrového řízení na úsek Ostrov-Časy šel s cenou velmi dolů. ŘSD totiž tehdy dvoukolovou soutěž vypsalo v září 2016. Nabídky zájemců, kteří splnili podmínky a prošli do druhého kola, obdrželo v říjnu 2017. Sdružení nazvané Společnost Eurovia + Metrostav + Swietelsky D35 Časy-Ostrov tehdy podalo až třetí nejnižší nabídku (3,2 miliardy), která však činila jen 65 % odhadu silničářů. Ti hodnotu zakázky původně ocenili na 4,9 miliardy.

Od doby začátku výběru stavitele po zahájení ale utekla dlouhá doba, během které se ceny na trhu změnily. Za dřívější nabídnuté nízké ceny už firmy těžko mohly dílo postavit s předpokládaným ziskem. Stejné seskupení firem – totiž Eurovia, Metrostav a Swietelsky – ve shodné době mělo stavět dálnici D11 za Hradcem a kvůli nízké ceně odmítlo práce zahájit. S ministerstvem dopravy si nakonec vyjednalo další peníze navíc. Nic takového se v případě D35 neodehrálo.

17. dubna 2022