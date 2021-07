D11 z Hradce do Jaroměře otevřou v prosinci, spěchá se s úsekem do Polska

První auta by měla vyjet na novou dálnici z Hradce Králové do Jaroměře 17. prosince. To však neznamená, že bude stavba hotová.



V úseku do Smiřic se má pracovat až do května 2023, úsek ze Smiřic do Jaroměře má být hotový v lednu 2023. Provoz tam navíc bude jen na výjimku.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla jde stavba podle harmonogramu: „Nejsou tu nějaké zásadní problémy. Celá délka do Jaroměře by měla být na konci roku zprovozněna.“

Kolaudační razítko může dálnice dostat až po vybudování obchvatu Jaroměře, jehož stavba se zasekla kvůli pozemkům.

„Běží tam vyvlastňovací řízení, očekáváme ještě odvolání vlastníka a napadení postupu u soudu. Kvůli tomu nyní nemůžeme postavit plánovaný kruhový objezd a sjezd Jaroměř–sever bude proto pouze provizorní,“ řekl Mátl.

Bez obchvatu bude doprava na Náchod z dálnice dál jezdit přes Jaroměř. Podle Mátla by měla auta sjíždět už před městem. ŘSD přitom už zná firmu, která má obchvat stavět.

„Máme ji vysoutěženou, ale je tam řada námitek, které bude nejspíš řešit antimonopolní úřad. Proto zatím nemůžeme smlouvu podepsat,“ přiznal krajský šéf ŘSD Marek Novotný.

Pokud se podaří výběr dotáhnout, mohla by stavba obchvatu Jaroměře začít ještě letos. Hotový má být do dvou let.

Dálnice z Trutnova do Polska

Už v příštím roce by mohla začít stavba dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Optimistický plán představil ředitel ŘSD Radek Mátl, podle kterého se nyní pracuje na prováděcí dokumentaci a tendr na zhotovitele má ŘSD vypsat na začátku roku 2022.

„Výkupy pozemků probíhají v plném rozsahu. Věřím, že pokud vše poběží, jak by mělo, mohli bychom teoreticky práce zahájit na konci příštího roku,“ řekl Mátl při návštěvě staveniště dálnice D11 u Hradce Králové.

Stát přitom ještě předloni počítal s dostavbou dálnice k hranicím až v roce 2028. Po rošádě na ministerstvu dopravy se skloňoval rok 2026. Teď ministr Karel Havlíček (ANO) zvažuje další akceleraci.

„Polsko dorazí na hranici na přelomu let 2023 a 2024. Pro mě je nepřijatelné, abychom tam my byli v roce 2026. Byli bychom rádi, aby to byl rok 2025, ideálně ještě dříve, aby ten rozdíl oproti Polsku byl maximálně jeden rok. Vím, že je to náročné, ale pokusit se o to musíme,“ prohlásil Havlíček, podle něhož zrychlení umožnilo přijetí liniového zákona. Úsek má měřit 21,2 kilometru a stát 13,4 miliardy.

Větší problém je s úsekem z Trutnova do Jaroměře. Tam silničáři čekají na územní rozhodnutí, které řeší úředníci ve Dvoře Králové nad Labem. Do jeho zisku nemohou vykupovat pozemky.

„Požádali jsme o něj v roce 2018, to jsou skoro tři roky. Už máme za sebou ústní jednání a očekáváme, že by ještě v létě mohlo být vydáno,“ plánuje Mátl.

Proti trase dálnice před Trutnovem však přišla řada námitek. Úsek za téměř 12 miliard bez daně má měřit 19,6 kilometru a má na něm být 24 mostů a jeden tunel dlouhý 780 metrů. Jeho dokončení se plánuje v roce 2028.