Dlažba se sype, je nebezpečná pro cyklisty. Pardubice znovu opraví třídu Míru

Vyrazit třeba na silničním kole s galuskami na pardubickou třídu Míru není rozumné. Díry mezi dlaždicemi jsou natolik velké, že by cyklistovi hrozilo poměrně vysoké riziko pádu.

I přes časté dílčí opravy nevypadá východní konec hlavní ulice krajského města vůbec dobře a radní města musí reagovat. „Oprava druhé části třídy Míru v Pardubicích, která je pěší zónou a má poničenou dlažbu, se uskuteční nejspíš v příštím roce. Letos město rozhodne o způsobu rekonstrukce a také to bude projektovat,“ řekl pro agenturu ČTK starosta Městského obvodu Pardubice I Filip Šťastný z ANO.

První část ulice minulý rok opravovala radnice technologií, která umožňuje provoz těžkých vozů MHD a osobních aut. V druhém úseku to možná nebude potřeba, protože tam těžší doprava už nejezdí. „Plánujeme celkovou rekonstrukci ve spolupráci s městem. Ještě nebyl stanovený její rozsah,“ řekl starosta.

Do této části třídy se podle něj zatím nebudou vracet trolejbusy, takže radnice možná vybere levnější technologii. Dlažba už nebude tolik zatěžována. Podle hned několika zastupitelů totiž právě trolejbusy, i když v ulici jezdily hodně pomalu, mohly za neustálé díry v dlažbě.

„Stačí však výrazná změna počasí, hodně deště, aby se pod dlažbu dostala voda, a desetitunové trolejbusy dlažbu rozviklají. Ulámou se rohy dlažeb. Jsou tam už škodní události, kostky se vzpříčily, cyklisté mají poškozené ráfky a řidiči podvozky vozidel,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.

MHD už dlažbu neničí

Po třídě Míru v části od Zelené brány ke Sladkovského ulici proto nejezdí MHD už od loňského prosince. Od té doby se stav vozovky radikálně nehorší, ale k optimu má docela daleko.

„Dlažba není v ideálním stavu, ale nazval bych to stabilizovaným stavem, nadále se nám to nerozpadá. Nicméně třída Míru opravy potřebuje, některé dlaždice jsou rozlámané. Po vymístění autobusů jsme dosypali štěrk, aby se tam dalo bezpečně jezdit na kole a chodit. Dlaždice vyměněny nebyly,“ řekl Filip Šťastný.

Opravy, jejichž součástí bude i výměna poničené dlažby, v letošním roce ještě nejspíše nezačnou, takže minimálně cyklisté musí zůstat poměrně dlouho ostražití.

„Za sebe doufám, že bychom opravu provedli v příštím roce. Myslím si, že letos nelze stihnout projekt a přípravu. Teď je ulice ve stavu, kdy to není nebezpečné, ale není to úplně vzhledné. Rekonstrukce půjde z rozpočtu města,“ dodal starosta.

Třídu Míru město opravilo za evropské dotace a otevřelo ji v roce 2015. Záhy se ukázalo, že žulová dlažba se špiní a jsou na ní mastné skvrny od jídla. Vyčistit nejdou. Silnice také nezvládla zatížení vozy MHD a osobní dopravy. Dvě části třídy Míru proto radnice v minulých letech opravila znovu. Dlaždice jsou v opraveném úseku usazené napevno v cementovém loži a v části křížení se Sladkovského ulicí je cementobetonový povrch.

Je nyní na rozhodnutí politiků, jestli se trolejbusy na třídu Míru v budoucnu ještě vůbec někdy vrátí. Zatím to tak nevypadá. „Jako občan se kloním k variantě třídy Míru bez trolejbusů, ale jsem s to přijmout názor na základě poznatku, že by tam jezdit měly,“ uvedl nedávno náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO. „Osobně si myslím, že trolejbusy na třídu Míru nepatří,“ dodal politik.