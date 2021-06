Do trosek po tornádu vyrazil USAR tým, zasahoval i ve zničeném Bejrútu

Urban Search and Rescue (USAR) Tým pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov byl založen v rámci HZS hl. m. Prahy v roce 1999 v souvislosti s nasazením týmu po zemětřesení v Turecku.

Jeho cílem je prohledávání sutin ve snaze zachránit co nejvíce životů a minimalizovat riziko pro záchranáře. Český tým má certifikaci na nejvyšší úroveň připravenosti. V České republice jsou týmy USAR dva - jeden v Praze, druhý sídlí v Ostravě.

Činnost USAR se dělí do tří odvětví. Lehký tým pomáhá v Praze či okolních krajích a není určený pro výjezdy do zahraničí. Střední USAR tým je zaměřen na zahraničí, je schopen být nasazen nepřetržitě po dobu sedmi dní 24 hodin denně. Těžký tým už počítá se dvěma místy nasazení 24 hodin denně po dobu 10 dnů.