Musíme postupovat rychle. Zraněné budou vyhledávat i čeští psi, řekl hasič

Speciální tým hasičů USAR (Urban search and rescue team, pozn. red.), který je vycvičen na vyhledávání lidí ze zavalených domů, odlétá dnes kolem čtvrté hodiny do libanonského Bejrútu, kterým v úterý večer otřásl masivní výbuch. Na místě jsou desítky mrtvých a tisíce zraněných. Tým je složen z 37 příslušníků a pěti psovodů. Podrobnosti popsal v rozhovoru pro iDNES.cz mluvčí hasičů Martin Kavka.

Jak to bude vypadat na místě po příletu týmu?

Po příletu zvolí tým standardní postup, který se běžně používá při neštěstích. Tým, který na místo přijede jako první, podle mých informací to budou Francouzi, připraví rozdělení místa do sektorů. Když přijedeme, nahlásíme naše možnosti a oni nám přidělí sektor, do kterého se odebereme a začneme vyhledávat lidi v domech.

Co přesně budete dělat?

Nejdůležitější je vyhledávání zavalených lidí. Je potřeba to udělat rychle. S časem, kdy jsou lidé zavalení, se možnost přežití snižuje.

Když najdou záchranáři někoho zraněného, co s ním udělají?

Vyhledaného člověka předají do rukou záchranářů.

Jak je zajištěna bezpečnost týmu?

Komunikujeme s libanonskou stranou a také s ministerstvy vnitra a zahraničí. Libanon musí zajistit bezpečnost zasahujících složek. V tuto chvíli je potřeba zjistit, jestli funguje infrastruktura, nebo jaký je signál mobilních telefonů. Hasiči jsou zkušení a vědí, kam mohou vstoupit a kam ne. Dokáží si poradit s tím, že je budova nestabilní. Není nic, co by hasiči nedokázali nebo nezvládli.

Z jakých odborníků se záchranářský tým skládá? Jaké pomůcky si hasiči vezou s sebou?

Mají základní prostředky pro to, aby mohli fungovat. Mají připravené pomůcky na vyhledávání lidí. Všechny věci je potřeba dát do letadla, v některých případech se těžší věci vysílají pozemní cestou, ale v tomto případě se vše přepraví letecky. Tým musí být na několik dní soběstačný a musí mít pomůcky na vyhledávání, to znamená echolokátory, psovody nebo speciální kamery. Je to hodně o lidské práci, musíme například odkrýt část zříceného domu a dostat záchranáře ke zraněným.

Jsou to běžní hasiči, kteří jsou v certifikovaném týmu. Každý rok probíhá mezinárodní cvičení.

Musejí být neustále v pohotovosti?

Ti lidé jsou normálně v práci, ti, kteří jsou zrovna mimo, tak se aktivují. Máme k dispozici asi 80 lidí, ale my vybereme ty, kteří zrovna mohou a jsou připravení.

Čím se masivní výbuch liší od událostí menšího rozsahu?

Pro nás je zásadní, že jsou tam zřícené domy, pod kterými mohou být lidé. Tým je vycvičen na vyhledávání lidí ze zavelených budov po zemětřesení, ono to bude možná trošku podobné. Na druhou stranu máme výhodu v tom, že na rozdíl od zemětřesení, která se opakují, předpokládáme, že výbuch už znovu nepřijde. Takže riziko, že by se dům znovu zřítil, nehrozí.

Na místo míří i pět psovodů. Jaké mají k dispozici psy?

Jsou to psi, kteří jsou vycvičeni na vyhledávání lidí pomocí pachu. Jsou to menší psi, umí se pohybovat v prostorách trosek domů, mají specifický způsob značení. Psovod označí místo, na které jde následně další psovod. Musí se několikrát potvrdit, že tam někdo opravdu je. Když to psi potvrdí, na místo nastoupí tým hasičů, který určí, jakou cestou se dostane ke zraněnému.