Hrozivá apokalypsa. Jižní Moravu zasáhlo zřejmě tornádo, zničilo obec Hrušky

Zanechal po sobě apokalypsu. Trhal střechy z domů, lámal stromy i boural domy. Jihomoravští hasiči sdělili, že nestíhají vyjíždět ke všem událostem. Za hodninu jich měli přes 300. „Zasahujeme primárně tam, kde je ohrožené zdraví osob,“ řekl iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Polovina obce Hrušky na Břeclavsku je podle místostarosty Marka Babisze srovnaná se zemí, obcí prošlo pravděpodobně tornádo. Automobily mrštilo proti domům, místní kostel je bez střechy.

„Obcí se prohnalo tornádo, půl obce je srovnaná se zemí, zůstaly jen obvodové zdi bez střech, bez oken. Kostel nemá střechu, je bez věže, auta byly mrštěné na rodinné domy, lidé se neměli kam schovat. Obec od kostela dolů prakticky neexistuje. Škola je bez fasády, bez střechy, ke školce jsem se ani nedostal. Vyvrácené jsou stoleté lípy, smrky, je to šílené,“ uvedl místostarosta.

Uvedl, že na místě jsou zranění. „Zachránil jsem maminku s dvouměsíčním miminkem, říkala, že střecha souseda byla u nich na dvoře. Neměli kam jít, jsou u nás,“ uvedl Babisz. Bouře se prohnala i obcí Lužice na Hodonínsku, kde jsou na místě ranění.

„Některé baráky jsou tady úplně zničené, jsou tady zranění, sanitky, záchranáři, hořelo tady, stále tady prší. V prvé řadě se teď musíme postarat o lidi, aby měli kde přespat. To teď řešíme,“ uvedl ve 21. hodin starosta obce Lužice Tomáš Klásek s tím, že mají k dispozici tělocvičnu a sokolovnu, kam nejspíš budou lidi bez střechy na hlavou přemisťovat.



Silná bouře se prohnala i nedalekou Moravskou Novou Vsí. Podle tamního starosty Marka Košuta poničil stovky domů. Do akce se kvůli kalamitě po velmi silné bouři zapojili i všichni dostupní policisté, kteří pomáhají v postižených oblastech.

Policie ČR @PolicieCZ Kalamita na jihu Moravy: V postižených oblastech pomáhají všichni dostupní policisté a sjíždí se i hlídky z nejbližšího okolí a speciální pořádková jednotka. Prosíme veřejnost, aby do zasažených oblastí nevyjížděla, pokud to není nezbytně nutné. #policiejmk oblíbit odpovědět

Meteorologové zatím úkaz zkoumají, zatím nedokáží potvrdit, zda se jednalo o tornádo či trombu. „Podmínky na vznik tornáda v oblasti byly, vypadá to tak i podle záznamů z místa. Definitivně potvrzené to bude až zítra, ale předběžně se dá říct, že to tornádo bylo,“ řekla pro iDNES.cz meteorologická služba Českého hydrometeorologického ústavu.

Rozdíl mezi tornádem a trombou je v tom, že zatímco tornádo se dotkne země, tromba nikoliv. Vzdušné víry, které se nedotknou země, se objevují v Česku několikrát ročně.

Silné bouřky a krupobití způsobily i problémy na dálnici D2. Na silnici totiž spadly dráty vysokého napětí a je tak oboustranně neprůjezdná.