Nechceme luxusní školky, řekla Maláčová. Dětské skupiny se změní na jesle

Poslanecká sněmovna jedná o přeměně dětských skupin na jesle. „Budujeme síť péče o děti do tří let, to je to, co nám v České republice nejvíce chybí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Jde podle ní hlavně o to, aby měli všichni rodiče možnost volby při slaďování rodinného a pracovního života.