Nebudou ani dětské skupiny, ani jesle. Děláme tím krok zpátky, říká expert

Dětským skupinám za tři roky končí financování z evropských peněz. Pro většinu těchto zařízení by to znamenal konec. Česko by tak přišlo o 15 tisíc míst pro předškolní děti. V Česku jdeme z extrému do extrému, říká expert na rodinnou politiku a ředitel jeslí Jan Schneider.