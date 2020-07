Máme v koalici shodu na jeslích, hlásí ministryně Maláčová z ČSSD

Požadavky na jejich podobu a fungování by podle navržené novely byly přísnější. Zařízení by bylo pro děti od půl roku do čtyř let. Na místo pro děti rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát.

Podrobnosti dohody vládní koalice chce Maláčová zveřejnit na tiskové konferenci sociální demokracie před začátkem červencové schůze Sněmovny ve 12 hodin.



Jana Maláčová @JMalacova Novinka! Na úrovni koalice máme shodu na jeslích. Více představíme na tiskové konferenci poslaneckého klubu @CSSD. oblíbit odpovědět

Česko patří v Evropské unii ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti, napsala agentura ČTK. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Zákon o nich prosadili poslanci v roce 2014 přes veto prezidenta Miloše Zemana.

Zásluhu na přijetí normy si pak připisovaly tehdejší vládní i opoziční strany. Dosud vznikla víc než tisícovka skupin s asi 14.900 místy. Služba se platí převážně z peněz Evropské unie. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022.