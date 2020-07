V Česku se znovu rozšíří jesle, od září 2024 nahradí dětské skupiny

Novela by zároveň měla umožnit rodičům, aby děti mohly být v jeslích do tří let, konkrétně do srpna následujícího po třetích narozeninách.



Česko patří v Evropské unii ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Ty se platí hlavně z peněz EU. Jejich čerpání ale skončí v polovině roku 2022.

Novela podle MPSV zavádí systém financování, na jehož základě budou zařízení příspěvek dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené nařízením vlády, a to zálohově každé tři měsíce. Výši příspěvku i maximální úhradu rodičem bude každoročně stanovovat kabinet.



Připravujeme podrobnosti.