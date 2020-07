Žádné dětské skupiny, jen jesle, říká novela. Finančně by vypomohl stát

Vyplývá to z nové verze novely o dětských skupinách, kterou zveřejnila na webu vláda. Podle plánu by měl zákon platit od poloviny příštího roku, na provedení změn by byl čas do konce června 2024. Poté by se porušování pravidel mohlo pokutovat.



Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit právě dětské skupiny. Zákon o nich prosadili poslanci v roce 2014 přes veto prezidenta Miloše Zemana. Zásluhu na přijetí normy si pak připisovaly tehdejší vládní i opoziční strany. Dosud vznikla více než tisícovka skupin s asi 14 900 místy. Služba se platí převážně z peněz EU a jejich čerpání skončí v polovině roku 2022.

Novelu o dětských skupinách připravilo ministerstvo práce a předložilo ji již v říjnu 2018. Navrhovalo tehdy pro dětské skupiny státní příspěvky na vybudování i na provoz. Na místo to mělo být 7 500 korun měsíčně. Loni v září však přišel resort s další verzí novely. V ní přejmenoval dětské skupiny na jesle. Na místo mělo být 5 tisíc korun měsíčně. Nynější příspěvek z evropských fondů činí 9 800 korun.



Komunisté, kteří vládu podporují, mají od počátku k dětským skupinám výhrady a s přejmenováním na jesle nesouhlasí. V polovině června poslankyně ANO a KSČM uvedly, že se se členy vlády dohodly na tom, že by místo přeměny skupin na jesle měly vznikat jeslové třídy v mateřských školách. Podle plánu by se měly dál platit z peněz EU.



Norma se tak upravovala. I podle poslední verze z vládního webu by se skupiny přejmenovaly na jesle. Pravidla by byla přísnější. Nově by zařízení muselo mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Bylo by pro děti od půl roku do nástupu do školy, za čtyři roky pak jen do čtyř let.

Stát by příspěvky stály miliardy

Stát by přispíval na místo jen dětem do čtyř let, jejichž rodiče pracují, studují, hledají si místo či podnikají. Ministerstvo v podkladech k zákonu navrhuje 7 500 korun. V jeslích by mohlo být nejvýš 24 dětí. Do počtu šesti dětí by stačil jeden pečující, do 12 dětí dva a u 13 a více dětí by museli být pracovníci tři. Norma upravuje také pravidla mikrojeslí. Ty by byly nejvýš pro čtyři děti.

Oprávnění k poskytování péče by vydávalo ministerstvo práce, vedlo by i evidenci jeslí. Žadatelé by museli nově k žádosti přiložit popis majetkového zajištění a financování jeslí. Resort by hodnotil také kvalitu, kritéria by upřesnil ve vyhlášce. Týkat se mají třeba plánu výchovy a péče či komunikace s rodiči.

Ministerstvo spočítalo, že by stát ročně na jesle a mikrojesle na příspěvcích ve výši 7 500 korun vydal 1,38 miliardy. Pokud by příspěvek činil 5 tisíc korun, bylo by to 922,8 milionu. Na odvodech a daních od rodičů by však rozpočet získal 1,57 miliardy. Pokud by se mikrojesle a jesle rozšířily a byly celkem pro 23 800 dětí, výdaje by činily 2,24 miliardy, při nižším příspěvku pak 1,49 miliardy. Rodiče by státu odvedli na pojistném a daních 2,57 miliardy.

Podle analýzy ministerstva práce v mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí zhruba 20 tisíc míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by ho rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku.