Poslanci mají začít schvalovat přeměnu dětských skupin na jesle

5:28

Poslanci začnou ve čtvrtek schvalovat přeměnu nynějších dětských skupin na jesle, které by je měly úplně nahradit od září 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do tří let. Přispíval by na ně stát. Jednání Sněmovny ještě před tím zahájí projednávání odpovědí členů vlády na písemné interpelace.