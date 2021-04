Poslanci schválili růst přídavků na děti i zvýšení daňových slev na ně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nárok na přídavky mají nově mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Stát touto úpravou vydá na dávkách zhruba o 3,6 miliardy korun ročně navíc.



Zvýšení slev na dani na děti do vládního návrhu zákona prosadil poslanec Jan Čižinský, který byl do Sněmovny zvolen za KDU-ČSL, ale nyní má vlastní uskupení Praha Sobě, za které je také zastupitelem v Praze.

Poslanci rozhodují o přeměně dětských skupin na jesle

Poslanci nyní schvalují novelu zákona o dětských skupinách a jejich přeměnu na jesle. „Nemá to být luxusní záležitost pro vyšší střední třídu,“ řekla při předchozím projednávání zákona před poslanci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Síť péče o děti do tří let, která bude dostupná všem rodinám, je podle ní to, co v Česku nejvíc chybí.



Jesle by podle jejího návrhu měly úplně nahradit dětské skupiny od září 2024. Dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz částkou 9800 korun měsíčně na místo. Financování z peněz EU ale skončí.

„Nejčastější poplatky za dětskou skupinu jsou dnes 3200 korun měsíčně, v Praze je to šest tisíc korun a to považuji za velmi drahé,“ uvedla Maláčová. Mnohdy se ale podle ní poplatek za dětskou skupinu pohybuje i ve výši 10 či 15 tisíc korun a v takovém případě se podle ní nedá mluvit o dostupnosti péče.

„Nechceme luxusní nebo elitní školky, ale skutečně dostupnou péči pro pracující rodiny s dětmi,“ řekla ministryně. „Chceme zavést strop příspěvku od rodičů, aby služba byla pro rodiče dostupná,“ řekla poslancům Maláčová. Výši maximálního příspěvku rodičů má stanovovat vláda.

Hodinu po poledni je na programu zpráva vlády o podmínkách vstupu žáků do škol. Debatu prosadila poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová, která chce diskutovat o povinném testováním na covid-19 i o nošení roušek.