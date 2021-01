Přídavky na děti budou, ale pozdě. Hrozí, že část rodičů bude čekat půl roku

Důvodem je to, že pracující s nízkými příjmy, kteří získají několik stovek díky zrušení superhrubé mzdy, překročí požadovanou maximální hranici na získání přídavku na dítě. Stovky korun tak můžou ztratit na dávkách a snížení daní nepocítí.

Na změnu si budou muset rodiny ale pár měsíců počkat. V Poslanecké sněmovně leží zákon, který má výši příspěvku valorizovat a zvýšit okruh příjemců. Maláčová žádala jeho schválení v prvním čtení, aby mohl začít platit od dubna. To poslanci odmítli. Chtějí jej projednat ve výborech. „Projednávání bez zkrácení lhůt znamená nejbližší možnou účinnost od 1. července 2021,“ upřesňuje Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva.

Spor je i v koalici

Nyní dostávají přídavek rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Výše se odvíjí od věku dítěte. Pro děti do šesti let je to 500 nebo 800 korun, pro studenty ve věku 15 až 26 let od 700 do 1 000 korun.

Vyšší částky platí pro rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje nebo pobírá například nějakou formu důchodu či rodičovskou. V tuto chvíli má nárok na přídavky asi 240 tisíc dětí. Podle Maláčové je strop nároku příliš nízký a přídavky pobírají hlavně nepracující rodiny, což je nespravedlivé. Novela by měla částky, které se nezvyšovaly 12 let, novelizovat o 26 procent.

V plánu je také zvýšit okruh příjemců na 3,4násobek životního minima, aby na přídavek dosáhli nízkopříjmoví zaměstnanci. Státní pokladnu by to mělo stát navíc 3,6 miliardy korun. Pobírat přídavky by mohlo asi půl milionu dětí.

S valorizací dávky vládní strany, ale ani část opozice problém nemají. Už teď je však jasné, že spor se bude vést o okruhu příjemců. Výhrady má hnutí ANO či komunisté. Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová například uvedla, že zvýšení přídavků KSČM podporuje, ale rozšíření okruhu rodin by nahradila zvýšením slevy na dani.

Svůj pozměňovací návrh k zákonu už nyní připojil Jan Bauer z ODS. Ten navrhuje rozšíření okruhu příjemců vypustit. Úpravu přídavku na děti považuje za nekoncepční a upozorňuje, že okruh příjemců se zvyšoval v roce 2018. Podle ODS rodinám mnohem víc pomohlo zrušení superhrubé mzdy z konce loňského roku.