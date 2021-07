Poslanci rozhodují o zvýšení přídavků na děti a daňových slev na ně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Původně poslanci podpořili slevy na dani na druhé a na další děti o pět korun nižší. „Senát opravil to, co bylo potřeba opravit,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.



Podle novely o státní sociální podpoře se přídavky zvednou o 26 procent. Nárok na dávku mají nově mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, má být přídavek o 500 korun vyšší.

„Jedná se o dlouho očekávanou pomoc rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně mají nízké příjmy. Přídavky jsou efektivní nástroj boje s krizí,“ uvedla již dříve ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.



Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro studenty od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách pracujících či studujících rodičů je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se nově má vyplácet podle věku dítěte 630, 770 a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem by měly pobírat 1130 korun, 1270 korun a 1380 korun měsíčně.

Do příjmu pro posuzování nároku na dávky by se také neměly započítávat výdělky ze studentských praxí a brigád.