Rodiče se teď bojí, ale odklad kvůli covidu není nutný, říká ředitelka školky

Prázdné chodby a perfektně uklizené hračky ve třídách. Z kuchyně se neline vůně oběda. Všude je ticho, jako loni v březnu. Takový pohled ještě před pár týdny skýtaly ředitelům interiéry jejich mateřských škol. Výjimkou nebyla ani ředitelka 5. mateřské školy v Dobříši Jitka Šedivá, která za více než čtyřicet let své učitelské praxe a třicet let vedení školky nic podobného nezažila.

Po téměř dvou měsících se dnes do vašich tříd mohly vrátit bez rozdílu všechny děti. Máte však za sebou tři týdny testování předškoláků. Jak to u vás probíhalo?

Zvládli jsme to naštěstí bez problémů. Děti testovali rodiče ve vyhrazené třídě a my na to dohlíželi. První den dvě děcka plakala, ale pak už bylo vše v pořádku.