Školky přestávají stačit. Postavte si svoje, vzkazují Pardubice okolí

„Kapacity mateřských škol v Pardubicích nejsou nevyčerpatelné, jejich rozsah v souladu se Strategií školství Pardubic 2030 plánujeme pro potřeby pardubických dětí, nikoliv okolních obcí,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Jeho vzkaz je tedy jasný – přespolní děti už do školek v Pardubicích brát nechceme a nemůžeme. I proto se radní k budování nových školek snaží motivovat také starosty okolních obcí.

„Téměř dvacet procent kapacit školek totiž zaplňují děti z desítek obcí z okolí Pardubic. Snažíme se tedy motivovat starosty těchto obcí, i s ohledem na jejich rozvoj v počtu stavebních parcel a demografický vývoj, ke zřizování vlastních mateřských škol nebo spolupráci formou tzv. svazkových školek. Je povinností každého zodpovědného starosty, aby při nárůstu počtu obyvatel zajistil i dostatečné kapacity v občanské vybavenosti,“ uvedl Rychtecký.

Sám zorganizoval pro starosty nejprve online seminář a poté se se zájemci setkal v prostorách nedávno dostavěné mateřské školy Doubek ve Svítkově.

„Chtěli jsme kolegům z okolních obcí ukázat, jak může moderní školka splňující nejpřísnější parametry vypadat, jaká řešení jsou pro provoz školky nejefektivnější, pokud by se například v budoucnu rozhodli rozšiřovat kapacitu objektu, přistavovat a podobně,“ doplnil.

Podle Rychteckého by obce měly mít připravené projekty a žádat o dotace v programech ITI hradecko- pardubické aglomerace. Vyhnou se tak prý konkurenci v centrálních programech IROP. Ovšem podle starostů menších obcí ani to jejich situaci nevyřeší.

Obce si bez dotací ani neškrtnou

„Projekty jsou ale vzhledem k výši obecních rozpočtů drahé,“ podotkl starosta Černé u Bohdanče Luděk Pilný s tím, že výstavba takového zařízení bez dotačních prostředků je jen těžce realizovatelná.



„Již samotná projektová dokumentace představuje zhruba čtvrtinu rozpočtu obce, kterou vynaložíte bez jistoty úspěchu získání dotačních prostředků. Nemáte-li ale připravené šuplíkové projekty, nezbývá v době vyhlášení dotačních výzev mnoho času na splnění veškerých podmínek,“ uvedl Pilný.

Podobně se vyjádřil starosta Starého Mateřova Václav Levinský, který však věří, že dotace obci ležící za pardubickým letištěm pomohou. „Rozumíme širším souvislostem v regionu, a proto i naše obec má zájem na tvorbě maximální možné soběstačnosti v oblasti mateřských škol. Nicméně investice nutné k zajištění mnohdy převyšují reálné možnosti obcí,“ řekl Levinský.

Pardubice mají aktuálně schválený záměr dvou přístaveb školek na Dukle, kde má vzniknout další stovka míst. Dokončují také dohodu o nové škole v Trnové. Město rovněž nedávno dostavělo novou školku Doubek ve Svítkově za 63,3 milionu korun, 51 milionů korun byla evropská dotace.

„Snažíme se jít co nejefektivnější investiční cestou přístaveb již existujících provozů, kde to pozemek a situace umožňují, či navrácením původních objektů zpět pro účely předškolního vzdělávání. Naše možnosti jsou také limitované městským rozpočtem a dotacemi,“ řekl Rychtecký.

Existuje však ještě jedna možnost, jak by malé obce z okolí Pardubic mohly vyřešit potíže se školkami. Problém by vlastně odpadl, kdyby se připojily ke krajskému městu.

To by tak navýšilo počet obyvatel Pardubic už nad sto tisíc, a tím by magistrát získal do rozpočtu od státu ročně desítky milionů korun navíc. Rozšiřování školek by tak nemuselo být složité. Jenže v posledních letech na výzvu radních kladně reagovali pouze v Hostovicích, které se staly osmým pardubickým obvodem.