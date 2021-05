Dost „hry na testování“. Školy navzdory vládě preferují PCR testy ze slin

Ředitelů, kteří se takto rozhodli, pořád přibývá. A ti brněnští se v pátek dočkali podpory od města, které na každý PCR test přispěje v květnu a červnu stokorunou.



Polovinu z této částky uhradí městské společnosti SAKO Brno a Teplárny Brno, které jsou navzdory pandemii v dobré hospodářské kondici.

„PCR testování ze slin je mnohem průkaznější. Minulé pondělí jsem se podíval na výsledky za celý kraj a z několika desítek tisíc dětí byl jen jeden pozitivní antigenní test. Výsledek je pro mě jasný: buď jsou všichni zdraví, nebo to nefunguje,“ hlásí náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Školy, které zvolí PCR metodu, tak nyní nebudou odkázány jen na peníze od rodičů či sponzorů. „Měla by se tak vyřešit současná velmi neuspokojivá situace s méně spolehlivými antigenními testy, jejichž nákup a distribuce navíc váznou. Centrální státní aparát totiž opět nezvládá,“ poukazuje brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Dobré zkušenosti se změnou kurzu mají všechny čtyři základní školy v Židenicích, které se jako první v Brně rozhodly PCR testování podpořit.

„Podporu městské části a nyní i města strašně moc vítám, když se k tomu nerozhoupala vláda. To, co dodává, nejsou testy, ale obrovská blamáž. Je to jen hra na testování, jako když si koupíte třeba sadu malý chemik. Tato nekvalitní hračka nezachytí nikdy nic,“ tvrdí ředitel ZŠ Gajdošova Rostislav Novotný.

Jen na této škole – se započítaným druhým stupněm, který se má do výuky vracet v květnu – spotřebují do konce školního roku necelé tři tisíce testů a od města by tak měli dostat 300 tisíc korun.



Dřívější testování pomohou vykompenzovat i dary od rodičů z transparentního účtu. Pokud by se kompletně hradily PCR testy všem dětem v brněnských základkách, vyšlo by to město podle Hladíka až na 28 milionů.

Zvládnou to i malé děti

Díky rodičům rozjela PCR variantu už dříve i ZŠ Svážná v Novém Lískovci. „Rodiče na nás tlačili, že antigenní testy jsou nehygienické, nehumánní a že na nás podají trestní oznámení. Dostal jsem asi tři takové dopisy. Odepsal jsem, že jsem na jejich straně barikády a chci to také dělat rozumně. Oslovil jsem rodiče a ti se začali skládat,“ popisuje ředitel Petr Punčochář.

Testy ze slin zvládnou i malé děti. „Jen na jazyku poválí tamponek na špejličce a hodí to do lahvičky. Je to rychlé, přesné a šetrné. Toto je opravdu cesta k plošnému testování a mrzí mě, že jí vláda nešla. Už od toho neupustíme,“ dodává Punčochář.

Možné je jak individuální, tak hromadné PCR testování, kdy je ovšem v případě pozitivního nálezu nutné celou skupinu individuálně přetestovat. Jeden test ze slin je sice dražší než ty vládní – třeba školu ve Svážné vyjde na 110 až 120 korun – ale stačí jej provést jen jednou týdně, takže ve výsledku může vyjít levněji.

S PCR testy bez roušek?

Menší četnost testování se líbí i rodičům. „Jsem určitě pro PCR testy. Zaprvé by to bylo jen jedenkrát týdně, a ne dvakrát, a za druhé mají podle mě větší vypovídací hodnotu. Když už se testuje, aspoň budeme na sto procent vědět, na čem jsme,“ říká matka čtyř dětí Veronika Orlická z Brna.

Jak se vyznat v testech PCR test: odhalí nakažené covidem-19 i předtím, než jsou infekční. Přechází na ně stále více brněnských škol a nově je bude dotovat město.

odhalí nakažené covidem-19 i předtím, než jsou infekční. Přechází na ně stále více brněnských škol a nově je bude dotovat město. Antigen Rapid test: odhalí jen nemocné na vrcholu infekce, nemalé procento nakažených proto testem projde jako falešně negativní. Tyto testy značky Lepu z Číny dodává stát školám.

odhalí jen nemocné na vrcholu infekce, nemalé procento nakažených proto testem projde jako falešně negativní. Tyto testy značky Lepu z Číny dodává stát školám. Antigen test iChroma: metodu z Jižní Koreje používá společnost Podané ruce testující například na brněnském výstavišti, má větší senzitivitu než čínská varianta.

Dalším plusem by pro ni bylo, že takto testované děti by nemusely mít ve třídách roušky. „Vše včetně mozku se jim vyvíjí. My je těmi rouškami dusíme a neposkytujeme jim dostatečný přísun vzduchu,“ míní Orlická.

Tato varianta se možná skutečně vyplní. Vzhledem k tomu, že PCR testy na rozdíl od těch antigenních odhalí i počínající nákazu, je Hladík názoru, že škola využívající tuto metodu má mít možnost upustit od roušek ve třídách, a chce v tomto ohledu apelovat i na vládu.

PCR testování ze slin spustila ke konci dubna také Mendelova univerzita v Brně jako vůbec první česká univerzita. V první fázi se týká zaměstnanců, v další pak přijdou na řadu i studenti. Univerzita testuje takzvaným poolingem, tedy hromadně, a podle rektorky Danuše Nerudové je to směr, jakým by se mohla otevírat ekonomika.

O tuto metodu usiluje také Znojmo, které v dopise požádalo ministra zdravotnictví o proplácení PCR testů pro žáky mateřských a základních škol. Vyčíslilo, že by to stálo půl milionu týdně, což je výrazně méně než současné náklady na antigenní testy.



„Jako zřizovatel bychom tuto metodu rádi implementovali, ale bohužel bez přispění zdravotních pojišťoven je tento systém dlouhodobě neudržitelný,“ napsali starosta s místostarostou. Odpověď z ministerstva však zatím nedostali.