Za pití lektvaru trest jako za sex s dítětem. Nespravedlivé, míní odborníci

U třetího obžalovaného, Petra Kanawky, který se podílel na dovozu nápoje ayahuasca, soud potvrdil podmíněný trest. Všechny tři soud z Česka vyhostil.

„Trestní sazba je v tomto případě nastavena osm až 12 let. V případě pana Kordyse jsme provedli drobnou korekci, u obžalované to byla zásadnější korekce. Podle nás se oba dopustili stejného jednání jako spolupachatelé. Není jediný důvod, aby někdo z nich byl zvýhodněn,“ uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych.

Dodal, že zde nejsou podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici trestní sazby. Poukázal na dlouhou dobu páchané trestné činnosti i množství klientů. Oba ale poslal do mírnějšího typu věznice a upustil od zabavení nemovitosti na Novojičínsku, kde se ceremonie odehrávaly.

Podle odborníků je však přístup soudů v případě manželů Kordysových nespravedlivý. „Pro mě jsou Kordysovi ‚političtí vězni drogové trestní totality‘, na jejichž případě se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti,“ uvedl poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík.

Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila verdikt nepřekvapil. Trestní sazba za tento typ činu mu však přijde extrémní. „V porovnání s tímto například sexuální zneužívání dětí do 15 let začíná na třech letech a končí na osmi. To je na revizi systému,“ řekl v reakci pro iDNES.cz.

Problém v látce obsažené v nápoji

Podle odborníků je chybné už zařazení látky DMT mezi ilegální drogy. „Když se ve středověku upalovaly čarodějnice, lidé taky věřili, že to je spravedlivé. Vytvořil se tady mediální obraz o určitých látkách, a kdo se jich dotkne, jako by byl masový vrah. Ale tak to není,“ dodal Vobořil.

Odborníci argumentují tím, že tyto látky mají minimální zdravotní a společenskou škodlivost oproti například alkoholu, tabáku nebo heroinu. Jejich závislostní potenciál je podle expertů prakticky nulový.

„Navíc je zřejmé, že pokud se používají a užívají správně, mají prokazatelnou léčebnou účinnost a obrovský terapeutický potenciál pro celou řadu psychiatrických onemocnění,“ dodal Mravčík.

Manžele Kordysovy zatkla policie v říjnu 2020. Zásahová jednotka je odvedla z jejich domu v Heřmanicích u Oder, kde také pořádali šamanské ceremoniály. Skončili ve vazbě a bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT, posílat ve velkém množství z Peru. Od svých klientů měli inkasovat přes deset milionů korun.

Krajský soud původně poslal Jaroslava do vězení na 8,5 let, Karolinu na 5,5 let. Po několika měsících Karolinu propustili a byla stíhaná na svobodě, Jaroslav je již dva roky ve vazbě.

Jaroslav i Karolina trestnou činnost celou dobu odmítají. Účastníci totiž podle nich pili nápoj ayahuasca, ale bez obsahu zakázané látky DMT, tedy pouze odvar z liány. Jaroslav jako šaman pil ayahuscu s DMT, tedy účastníkům nepodával zakázanou látku, ale užíval ji sám.