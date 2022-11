Zeman omilostní manžele, kteří dostali osm let vězení za šamanský elixír

„S panem prezidentem Zemanem jsme projednali případ manželů Kordysových. Pan prezident mi sdělil, že mému návrhu na omilostnění obou vyhoví. Děkuji Miloši Zemanovi za moudré a lidské stanovisko,“ napsal Blažek. Olomoucký vrchní soud uložil manželům v polovině října osm let vězení za nelegální obchody s psychotropním nápojem podle starého receptu peruánských šamanů.

Zeman tak udělí 22. a 23. milost. V druhém funkčním období jich bude celkem čtrnáct.

Manžele a jejich společníka poslal do vězení ostravský soud v lednu letošního roku. Nejvyšší tresty dostali manželé Kordysovi, 8,5 a 5,5 roku. Byli také vyhoštěni na neurčito. Jejich společník dostal tříletou podmínku a vyhoštění na tři roky. Měli také přijít o domek v Heřmanicích u Oder na Novojičínsku, který jim sloužil jako základna a kde rituály pořádali.

Proti rozsudku se odvolali jak manželé, tak státní zástupce, který požadoval zvýšení trestu pro Karolinu. Vrchní soud v říjnu její trest navýšil na osm let.

Proti rozsudku se ohradili odborníci i část veřejnosti, podle kterých je trest nespravedlivý. „Pro mě jsou Kordysovi ‚političtí vězni drogové trestní totality‘, na jejichž případě se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti,“ uvedl poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík.

Manželů se zastal i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Trestní sazba za tento typ činu mu přijde extrémní. „V porovnání s tímto například sexuální zneužívání dětí do 15 let začíná na třech letech a končí na osmi. To je na revizi systému,“ řekl v reakci pro iDNES.cz.

Odborníci argumentují tím, že ayahuasca s DMT nemá závislostní potenciál a nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Naopak pomáhá s duševními problémy i závislostmi.

„Dodnes mi chodí do věznice dopisy od účastníků, kteří píšou, že nechápu, jak se to všechno stalo. A že díky naší ceremonii například přestali pít alkohol, srovnali si život a nyní mají dítě a ženu. Někdy nám účastníci děkovali dokonce za to, že jsme je zachránili před sebevraždou,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Jaroslaw Kordys.