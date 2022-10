Za šamanský elixír šli do vězení. Absurdní, tvrdí experti a volají po legalizaci

Manžele Kordysovy odvedla v říjnu 2020 policie za to, že pořádali ceremonie s psychedelickým nápojem Ayahuasca. Soud je poslal do vězení na 8,5 a 5,5 let. Podle odborníků je ale trest nespravedlivý. Psychedelika pomáhají v léčbě duševních nemocí a nemají závislostní potenciál, tvrdí a žádají přehodnocení zákona, který nyní tyto látky staví na roveň kokainu nebo heroinu.