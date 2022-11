Je to zázrak, říká Zemanem omilostněná Polka. Zvažovala i sebevraždu

Prezident vám a vašemu manželovi udělil před několika hodinami milost. Jak jste se zprávu dozvěděla?

Měla jsem v noci sen, ve kterém byl velký modrý balón. Stál na zemi a pak začal pomalu stoupat nahoru. Ráno jsem se vzbudila a viděla jsem, že je venku plno sněhu a pomyslela jsem si, že je krásný den. Ležela jsem v posteli a přemýšlela, co asi sen znamenal. A najednou jsem dostala zprávu od advokáta a několika přátel, posílali mi, co se stalo, gratulovali mi. Nejdřív jsem nevěděla, co se děje. A pak jsem se podívala na články, kde se psalo, že nám prezident udělil milost. Nemohla jsem tomu věřit, myslela jsem, že je to sen.