Předvolební boj i zvládnutí pandemie. Hostem Rozstřelu bude Radek Vondráček

Tématem čtvrtečního Rozstřelu bude mimo jiné současná předvolební kampaň. Co považuje předseda Sněmovny za klíčové v předvolebním boji politických stran? Kdo je podle něj největším rivalem hnutí ANO?

Radek Vondráček v předchozím volebním období kandidoval ve Zlínském kraji. V letošním klání zvolil stejné území. Má pocit, že v průběhu posledních čtyř let prosazoval to, co svým voličům slíbil v předešlých volbách?

V profilu na stránkách Sněmovny má její předseda uvedeno: „Jeho velkým přáním je změnit politickou kulturu v České republice.“ V rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem Vondráček prozradí, zda se mu to daří a zda má pocit, že se politická kultura v této zemi mění k lepšímu.

Dostane se i na témata jako pandemie, koronavirová opatření a rozhodnutí vlády a ministerstva. Jak si podle Vondráčka vláda vedla a jakou známkou by ji ohodnotil?

Jako jediný právník v předsednictvu hnutí ANO se vyjádří také k tomu, že vláda a ministerstvo zdravotnictví vydávaly v průběhu pandemie jedno nařízení za druhým a soudy jim následně mnohá ta opatření rušila. O čem tento stav podle Vondráčka svědčí? A co si myslí o pandemickém zákonu?

Na to a mnohem více odpoví předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve čtvrtek od 12:30.