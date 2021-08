Manželství pro všechny? Až na to přijde řada, zvednu ruku pro, říká Vondráček

„Sněmovna nenašla v tomto volebním období dostatečnou vůli. Možná se poslanci trošku obávají, že by to téma mohlo být až příliš kontroverzní, což se ale vůbec neukazuje v průzkumech veřejného mínění české veřejnosti. 67 procent lidí myšlenku manželství pro všechny podporuje,“ řekla iDNES.cz Lucia Zachariášová ze spolku Jsme fér, který prosazuje, aby sňatky mohly uzavírat i páry gayů či leseb a aby se i takovým svazkům říkalo manželství.

„Až na to přijde řada, zvednu ruku pro. Spíš bych předpokládal, že ve volebním programu to mít nebudeme, ale že si v příštím volebním období o tom zopakujeme diskusi, už v jiném složení,“ uvedl pro iDNES.cz v pondělí šéf Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček, který je volebním lídrem vládního hnutí ve Zlínském kraji. Ujišťuje, že pro zákon bude hlasovat, i když je z kraje s větším zastoupením věřících, konzervativních voličů, kteří tomu nejsou nakloněni.

Víc než na stranách jde o to, jací konkrétní lidé za ně budou zvoleni, říká šéfka TOP 09

Manželství pro všechny podporuje také předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ač v její vlastní straně je i mnoho odpůrců takového návrhu. A nejen ve straně, ale hlavně v koalice Spolu, jejíž součástí TOP 09 je.

„Je to naše dlouhodobá domluva jak v rámci klubů, tak v rámci koalice Spolu. Budeme mít volnost hlasování, je to téma více etické, než politické. Ať si každý zaujme sám svůj postoj,“ říká Pekarová Adamová. Sněmovna je podle ní v této věci rozdělena půl na půl. „Je spíš otázka, jací konkrétní lidé budou zvoleni, než otázka stran,“ je přesvědčena šéfka TOP 09.

Na straně jasných příznivců zákona jsou zejména Piráti, kategorickými odpůrci jsou pak KDU-ČSL a SPD. V ostatních stranách jsou jak podporovatelé, tak odpůrci manželství pro všechny.

Zákon, který by umožnil, že by se i svazek gayů či leseb mohl nazývat manželství, se jeho zastánci pokusili prosadit již v tomto volebním období, ale maximum čeho dosáhli, bylo to, že návrh poslanců napříč stranami prošel letos na jaře prvním čtením ve Sněmovně. Jeho odpůrci prosadili prodloužení lhůt pro jeho další projednávání, čímž do dokázali pro toto volební období zabít.

„Na začátku to přitom vypadalo dobře. Před čtyřmi lety jsme si dělali průzkum mezi kandidáty a 81 později zvolených poslanců a poslankyň nám odpovědělo, že podpoří manželství pro všechny,“ popisuje Zachariášová. Podobnou analýzu programů a anketu s kandidáty připravuje sdružení Jsme fér i letos a zveřejnit své zjištění chce měsíc před říjnovými volbami. „Kromě Pirátů a STAN ještě sociální demokracie to má přímo explicitně v programu, a pak ještě Zelení,“ dodala Zachariášová.



„Umožníme osobám stejného pohlaví uzavírat rovnoprávné sňatky,“ napsali do společného koaličního programu politici Pirátů a STAN. Neznamená to ale, že všichni poslanci této koalice musí hlasovat pro. Jednotliví poslanci budou moci uplatnit takzvanou výhradu svědomí, pokud oni sami osobně budou mít problém podpořit manželství jako svazek i pro osoby stejného pohlaví.



„Zavedeme manželství pro stejnopohlavní páry, které za současných podmínek nemohou naplnit své vztahy, zakotvit v životě, dopřát sobě i svým dětem, které již dnes vychovávají, jistotu a stabilitu. Děti nemají například nárok na alimenty, sirotčí důchod či automatické dědictví po jednom rodiči, v případě úmrtí svého biologického rodiče nemají jistotu, že o ně bude dále pečovat jejich druhý rodič,“ napsala do programu ČSSD, které ale hrozí, že se nemusí vůbec dostat do Sněmovny.

„Jak jsem sledoval situaci ve Sněmovně, má asi největší šanci projít narovnání práv, ale že by se tomu neříkalo manželství,“ míní poslanec ANO Patrik Nacher. Záležet bude podle něj ale na tom, jak se k tomu postaví aktivisté zastupující gaye a lesby. Hlasitá, nesmiřitelná část z nich může podle něj odradit i část poslanců připravených pro posílení práv sexuálních menšin hlasovat.



Polomanželství nestačí, nejsme pololidé...

„Nechápu, proč bychom měli mít jen nějaké polomanželství. Nejsme pololidé,“ napsala na Twitteru Adéla Horáková ze sdružení Jsme fér k možnosti, že by stejnopohlavní svazky dostaly víc práv, ale nemohlo se jim nadále říkat manželství.

Nyní mohou páry gayů či leseb v Česku uzavírat registrované partnerství. Tuto možnost mají od července 2006. Homosexuální sňatky přitom nyní na celostátní úrovni nyní umožňuje ve světě 29 zemí, z toho 16 v Evropě. Většina těchto států umožňuje i adopci dětí homosexuálními páry.