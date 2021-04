Radši bych skočil z okna, než skončit u stejnopohlavního páru, řekl Okamura

Okamura to prohlásil na mimořádné schůzi Sněmovny, která projednává návrh části poslanců změnit občanský zákoník a umožnit manželství osob stejného pohlaví.

Šéf SPD řekl, že ti, kteří mluví o dětech v dětských domovech, o tom nic nevědí, protože tam nestrávili část dětství, jako on sám. Zdůraznil, že nemá problém s homosexuály a že jedním z nich je i jeho mladší bratr, ale že rodinu tvoří muž, žena a děti a tak by to mělo i zůstat.

Bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický má zkušenost odlišnou od Okamura. Jemu a jeho partnerovi Danielu Krejčíkovi se přihlásila devítiletá dívka z dětského domova.

„Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože ses mi moc líbil,“ napsala mailem Danovi holčička Emma poté, co je viděla v nedávno odvysílaném dílu televizní Výměny manželek.