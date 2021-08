Poslanci odmítli posílit práva homosexuálních párů. Chyběly tři hlasy

Sněmovna návrh poslankyně Karly Šlechtové z klubu ANO, které se sama hlásí k sexuální menšině, neschválila o pouhé tři hlasy. Hlasovalo pro to po 54 ze 113 přítomných poslanců. Pro bylo třeba 57 hlasů.

„To mě mrzí,“ řekl iDNES.cz Filip Milde ze sdružení Jsme fér, které usiluje o to, aby i homosexuální páry mohly uzavírat manželství a dostaly stejná práva jako homosexuálové.

To, aby i páry žijící v registrovaném partnerství mohly dostat dítě do pěstounské péče, podporovala většina přítomných poslanců ANO, Piráti, tři poslanci ČSSD, dva TOP 09 a dva za hnutí STAN.

Proti byla ODS, KDU-ČSL, SPD, komunisté a zdrželo se jedenáct poslanců ANO. Sama Šlechtová, která to navrhla, ve Sněmovně nebyla, byla omluvena z jednání.

„Náš názor na princip manželství a výchovy dětí je dlouhodobě znám. Kdyby toto prošlo, tak by to byl velký precedens do ostatních oblastí práva v České republice,“ řekl iDNES.cz předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Pokud není dokončena debata o ústavní ochraně manželství, tak jít na to touto cestou před otázku pěstounství je krajně nešťastné,“ uvedl Jurečka po schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

„Pěstounem se může stát kdokoli. Může to být i jednotlivec. Nemusí být na to nějaký papír o tom, že má nějakou nebo onakou sexuální orientaci,“ řekl poslanec ANO Aleš Juchelka, který se při hlasování o návrhu kolegyně z klubu vládního hnutí zdržel.



„Ale pozor. Fakticky je třeba doplnit, že jakmile jste v registrovaném partnerství, už je to překážka v tom být pěstounem. Tak to dnes je,“ reagovala na něj první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.



Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně ANO Helena Válková, která hlasovala pro návrh Šlechtové, řekla, že každý z poslanců měl v této věci volné hlasování. „Každý z nás má určitý postoj,“ řekla Válková.

„Naprostá většina klubů má v tomto volnost hlasování,“ řekl předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Spolu s ní byla z jejího klubu pro ještě Olga Sommerová, zatímco Vlastimil Válek, místopředseda strany a šéf poslanců TOP 09, se zdržel.