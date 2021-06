Krouží kolem mě hledači špíny, píše Vondráček kvůli majetkovému přiznání

Zbývají tři měsíce do voleb a mně se potvrzuje obava, že nás čeká nejhorší předvolební kampaň, jakou jsme zažili. Poznávám to podle toho, jak kolem mé osoby krouží hledači špíny. Obvolávají mé přátele, spolupracovníky, rodinu a snaží se od nich získat kýžené "skandální" informace. Aktuálně tito lidé lustrovali má majetková přiznání a objevili chybu. Takže můžeme očekávat další skandální titulky o tom, jak jsem hrozný člověk.



O co jde? Kontrolou jsme s paní účetní zjistili, že v majetkových přiznání za roky 2018 a 2019 chyběly příjmy z činnosti mé advokátní kanceláře. Kolegyně, které se mi o podobné věci starají, to chybně zadaly. Vůbec mě nenapadlo, že to nemám dobře. Sjednal jsem hned nápravu, vše je už v pořádku. Nešlo o žádné miliony, nešlo ani o to, že bych chtěl nějaké peníze utajit - to je zřejmé i z mého daňového přiznání, kde je vše samozřejmě správně a vše tedy bylo řádně přiznáno a zdaněno. Jde o chybu. O chybu, která mě mrzí a mrzí mě o to víc, že si jako předseda Sněmovny na transparentnosti dlouhodobě zakládám, což je vidět i z mé agendy.