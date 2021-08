Horáček si asi myslí, že mu zmírní trest. Půl milionu jsem nevzal, říká Filip

Kontaktoval vás už finanční úřad kvůli doměření daně kvůli půl milionu korun, o němž tvrdí podnikatel Tomáš Horáček, že vám ho v roce 2018 dal?

Za prvé jsem se v lázních, tak to nevím. Za druhé nevím, kdo si vymyslel takovou hloupost. Já jsem v roce 2018 podával vysvětlení v té věci. Policie to odložila a finanční úřad mě zatím nekontaktoval. Své daňové záležitosti mám v pořádku. Měl jsem tam i kontrolu. Jsem plátce daně z přidané hodnoty, takže podávám klasicky hlášení. Takže když mě budou kontaktovat, budu absolvovat další kontrolu. Považuji to za útok na moji osobu a musím říct, že jsem žádné peníze od nikoho nepřijal. Asi by to jinak policie neodložila.

Jak dlouho se znáte s panem Horáčkem a jak často se potkáváte?

Setkal jsem se s ním asi třikrát a potom byl v delegaci do Kazachstánu.

Nabízí se úvaha, že vám ty peníze mohl dát v dubnu 2018 právě proto, abyste ho prosadil do té delegace s poslanci, která jela o měsíc později do Kazachstánu.

To já nemůžu udělat. Do delegace navrhují buď Hospodářská komora nebo podnikatelské svazy, Agrární komora, Potravinářská komora.

Vzpomenete si, kdo přesně navrhl pana Horáčka?

Já fakt nevím. Nejsem v kanceláři, abych se na to podíval.

U jakých jednání jste společně v Kazachstánu byli?

Vím, že jsem s ním byl při jednání v nazarbajevské nemocnici.

Ale cesta do Kazachstánu byla poslanců zemědělského výboru.

Já jsem vedl tu delegaci jenom do Astany, tenkrát se to ještě nejmenovalo Nur-Sultan, a pak dál do regionů vedl už delegaci pan Faltýnek. Jednal jsem s ministrem zemědělství, samozřejmě v tamní sněmovně, a součástí bylo v návaznosti na cestu zdravotního výboru z roku 2014, že v delegaci budou i lidé, kteří dělají do zdravotnictví.

Jaké máte vysvětlení toho, že pan Horáček říká, že jste si od něj vzal půl milionu korun?

Nevím, jestli si myslí, že když bude něco takového vykládat, tak mu někdo zmírní trest. Nic takového se nestalo.

Bylo ve hře i to, že jste se měl přimlouvat, aby bývalá šéfka Fakultní nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská byla náměstkyní ministra zdravotnictví?

Ne. Já jsem s paní Vrbovskou mluvil dvakrát kvůli očkovacímu programu do Maroka.

Vy ale máte pro pana Horáčka nějakou slabost, protože jste ještě před tím, než jste spolu jeli do Kazachstánu, na Finanční úřadu Ústeckého kraje posílal opakovaně dopisy, ve nichž jste kritizoval kontroly, které upozornily na možné porušení rozpočtové kázně v jeho firmě.

Ale to už jsem vysvětloval několikrát. Můj tehdejší asistent pro mediální politiku Lukáš Gibiec mi to přinesl a když jsem viděl, že jde o chráněnou dílnu, tak jsem napsal.

Mimochodem pan Gibiec má být ten, přes kterého se k vám měly dostat ty peníze od pana Horáčka.

O tom nevím. Nevím, co kdo vymyslel, já si to v lázních čtu, ale věnuji se aspoň týden svému odpočinku.

S panem Gibiecem jste se rozešel kdy?

Myslím v roce 2019. On se oženil, stěhoval se, tak jsme se rozešli.



Máte signály z komunistické strany, že vaši straničtí kolegové budou chtít vysvětlení té věci?

Poslal jsem své vyjádření místopředsedovi Grospičovi, aby to bylo zavěšeno na našich stránkách. A to bylo všechno. Jinak jsem žádný kontakt neměl.